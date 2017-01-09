Критика

На "Золотом Глобусе" Мерил Стрип получила почетную награду имени Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф. Как и все актеры, получившие награды, Мерил Стрип со сцены произнесла речь победителя, в которой раскритиковала нынешнего президента США Дональда Трампа. И сделала это так сильно, как дано только великой актрисе

"Я родилась и выросла в Нью-Джерси. Виола (Дэвис) выросла в Сентрал-Фоллз в Роуд-Айленде. Сару Полсон вырастила мать-одиночка в Бруклине, Сара Джессика-Паркер была одним из семи детей из Огайо. Эми Адамс родилась в Италии, а Натали Портман – в Иерусалиме. Рут Негга родилась в Эфиопии, выросла в Ирландии, а номинирована на "Золотой глобус" за роль провинциальной девушки из Вирджинии, а Дев Пател родился в Кении, вырос в Лондоне, а номинирован за роль индийца в Тасмании. Что собой представляет Голливуд? Это не более, чем собрание людей с разных уголков мира. Если их не будет тут, что останется на экранах? Только спорт, смотреть который невозможно.

Работа актера заключается в том, чтобы проникнуть в жизнь обычных людей и дать нам почувствовать, каково быть ими. В этом году было много-много-много мощных актерских работ, которые добились именно этого эффекта. Работ страстных, перехватывающих дыхание.

Но была в этом году одна актерская работа, которая поразила меня больше всего. Не потому, что она была хорошей. В ней не было ничего хорошего. Она была эффективной и добилась своих целей. Это был момент, когда человек, сидящий на самом уважаемом кресле страны, пародировал репортера-инвалида. Человека, который ниже его по статусу, человека, не располагающего властью и который не может ответить оппоненту. Это разбило мне сердце. И я до сих пор не могу выбросить из головы этот момент. И это было, увы, не кино, а настоящая жизнь.

Этот инстикт унижать, поощряемы кем-то властным с публичной платформы, проникает в нашу жизнь и дает нам разрешение поступать так же. Неуважение провоцирует неуважение. Жестокость порождает жестокость. Когда влиятельные мира сего используют свою власть, чтобы запугивать других, мы все оказываемся в проигрыше. Окей. Продолжайте в том же духе.

Мы должны все гордиться теми работами, которые сегодня чествует Голливуд. И как однажды сказала мне моя дорогая подруга, покинувшая нас Принцесса Лея: "Возьми свое разбитое сердце и преврати его в искусство". Спасибо".