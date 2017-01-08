#NotMyPresident

Множество сотрудников издательства Condé Nast в Нью-Йорке устроили немой протест во время визита будущего президента

На прошедшей неделе штаб-квартиру Condé Nast посетил Дональд Трамп для встречи с издателями и главными редакторами ведущих изданий – Анной Винтур (Vogue), Грейдоном Картером (Vanity Fair) и Дэвидом Ремником (The New Yorker). В этот день множество сотрудников издательства пришли в белой одежде, а другая часть работников запостила в соцсетях фотографию здания Condé Nast с хэштегом #NotMyPresident. "Белый – это аллюзия на движение суфражисток, которые избрали его своим цветом. Также Хиллари Клинтон появилась в белом костюме на собрании Демократической партии в тот день, когда была объявлена официальным кандидатом от демократов", – рассказал один из сотрудников офиса.

Встреча Дональда Трампа с главами Condé Nast стала началом примирительного процесса. Во время предвыборной гонки Ремник и Картер резко высказывались против кандидата от Республиканской партии, а Анна Винтур выразила свою полную поддержку Клинтон, став ее личным советником по стилю. Встреча проводилась при закрытых дверях, но представители будущего президента сообщили, что во время неформальных переговоров были обсуждены практически все темы – от политики до моды.