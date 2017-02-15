Первая модель-трансгендер на обложке Vogue Paris

Валентина Сампайо

Героиней мартовского номера Vogue Paris впервые станет трансгендерная модель бразильянка Валентина Сампайо

Мартовский номер Vogue Paris с Валентиной Сампайо выйдет с двумя обложками и слоганом La beaute transgenre. В письме главного редактора Эммануэль Альт объяснила выбор героини так: "Валентина в своей красоте абсолютная равна Жизель или Дарье Вербовой. С одной лишь маленькой разницей: эта роковая женщина родилась мальчиком. Героиней мартовского номера Валентина стала не только благодаря своей красоте и личным качествам, но и тем, что она воплощает надежды и переживания трансгендерных людей".

"Номинация Anohni на "Оскар", присуждение Кейтлин Дженнер премии "Женщина года" Glamour, успех сериала "Очевидное" – истории обычной американской семьи, в которой отец семейства оказывается транссексуалом, – все это говорит о прогрессе и о том, что надежда есть. Но битва будет выиграна только в тот момент, когда трансгендер будет на обложке модного журнала и редактору не придется в своем письме читателям объяснять и комментировать такой выбор", – пишет Эммануэль Альт.