Кошка на обложке казахстанского журнала BLVD

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В продаже появился новый номер казахстанского журнала BLVD

У нового номера BLVD три обложки: с Ульяной Сергеенко, сестрами-моделями Дэвисон и кошкой по кличке Prada. Выпуск посвятили кошкам, о них же рассказывает большинство материалов номера. Так, редакция журнала взяла эксклюзивное интервью у аниматора и создателя серии мультфильмов Simon's Cat Саймона Тофилда, рассказала об уличных котах Стамбула и расспросила соосновательницу марки Linda Farrow Трейси Седино о ее любви к кошкам. Также в номере можно найти съемку по мотивам новой коллекции Ulyana Sergeenko Haute Couture, которую Ульяна Сергеенко недавно продемонстрировала на Неделе высокой моды в Париже, и мужскую съемку Prada.