У нового номера BLVD три обложки: с Ульяной Сергеенко, сестрами-моделями Дэвисон и кошкой по кличке Prada. Выпуск посвятили кошкам, о них же рассказывает большинство материалов номера. Так, редакция журнала взяла эксклюзивное интервью у аниматора и создателя серии мультфильмов Simon's Cat Саймона Тофилда, рассказала об уличных котах Стамбула и расспросила соосновательницу марки Linda Farrow Трейси Седино о ее любви к кошкам. Также в номере можно найти съемку по мотивам новой коллекции Ulyana Sergeenko Haute Couture, которую Ульяна Сергеенко недавно продемонстрировала на Неделе высокой моды в Париже, и мужскую съемку Prada.

Кошка на обложке казахстанского журнала BLVD

Кошка на обложке казахстанского журнала BLVD

Кошка на обложке казахстанского журнала BLVD

Кошка на обложке казахстанского журнала BLVD

Кошка на обложке казахстанского журнала BLVD

Кошка на обложке казахстанского журнала BLVD

Кошка на обложке казахстанского журнала BLVD

Кошка на обложке казахстанского журнала BLVD

Кошка на обложке казахстанского журнала BLVD

Кошка на обложке казахстанского журнала BLVD

Кошка на обложке казахстанского журнала BLVD