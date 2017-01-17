Интернет, которого вы не знаете: Новости Reddit без фильтра

Самый загадочный сайт

Мир сайта Reddit - мало кому понятный. Разобраться в нем не просто, но оно того стоит. Мы узнали об интерактивном радио, которое собрало коллосальный архив музыки с 1900 года, включая казахских исполнителей, нашли робота, который говорит гифками, поняли, как учить корейский. В итоге решили заглядывать в бездну Reddit каждую неделю и делиться самыми необычными новостями

Наши ленты социальных сетей усеяны однотипными новостями: кинопремьеры, рецензии на них, разводы знаменитостей, скандалы, спойлеры и трейлеры. Иногда сквозь горы этого скучного контента пробивается что-то нетривиальное, и как правило, источник такого контента – знаменитый reddit. Его главная страница – не дружелюбна, здесь сотни ссылок, но зато найти можно все что угодно – от документалки об овцеводстве 1960 года – до опытов на тему "Толерантность планктона к дорожной соли".

На самом деле, в основе сайта – простая механика, любой зарегистрировавшийся пользователь (регистрация бесплатная) может опубликовать текст или ссылку в одном из сабреддитов (разделы по интересам). Пользователи голосуют "за" и "против" той или иной публикации (здесь это называется upvote и downvote). Пост с самым большим числом upvote попадает в топ сабреддита, а оттуда и на главную страницу, где его увидит каждый. Представляем вам первую подборку необычных новостей из странного мира Reddit.

1

В этом видео пользователь Сэм Гиллмен научит читать корейские иероглифы за 5 минут. Это не шутка, конечно, значение и перевод слов все равно придется учить самим, но тем не менее будет чем похвастаться.

2

RADIOOOOO это интерактивное интернет радио, появилось оно еще в 2015 году, но только сейчас начало работать в полную силу, на RADIOOOOO вы можете прослушать музыку всего мира начиная с 1900 года, не обделили вниманием и Казахстан, тут родные Дос Мукасан и Роза Рымбаева в 70-х и 80-х годах с потрясающими треками.

3

Слухи о новом туре Daft Punk появились еще в прошлом году, грандиозные концерты ALIVE проходят раз в 10 лет, первое турне было в 1997 году, второе в 2007, вот и пришло время нового турне. Концерты ALIVE уникальны тем, что это мега микс из всех песен группы. Видео тизер вполне может оказаться фэйком, но как говорится не бывает дыма без огня.

4

Этот милый бот по имени Peeqo отвечает на вопросы не словами а гифками. Их сегодня используют повсеместно мессенджеры в сервисах по типу Giphy. Иногда одна гифка может сказать даже больше, чем любое ругательство.

5

Популярный YouTube канал Asian Boss концентрируется на азиатской культуре. В этом видео авторы канала берут интервью у двух молодых перебежчиков из Северной Кореи, ребята живут в Южной Корее уже более 8 лет, но как оказалось, до сих пор не могут прижиться и испытывают серьезные трудности – это и дискриминация на работе, сложные отношения с сокурсниками, попытки самоубийства. На волне популярности Южно-корейской культуры во всем мире, это видео покажет немного другую сторону и поможет понять людей из Северной Кореи.