На страницы Playboy возвращаются обнаженные женщины

Эксперимент провалился

Креативный директор Playboy и сын основателя культового издания Хью Хефнера - Купер Хефнер признал ошибкой эксперимент с отказом от полностью обнаженных снимков на страницах журнала. Новый номер Playboy вновь выйдет с обнаженной женщиной на обложке и со слоганом "Нагота - это нормально"

В 2015 году редакция Playboy сообщила, что журнал впервые за 60-летнюю историю перестанет публиковать на своих страницах снимки полностью обнаженных женщин. Причиной столь радикального шага Playboy назвал интернет, который сделал наготу скучной и попсовой. Обещания свое редакция сдеражала, на протяжении всего 2016 года появлялись девушки в соблазнительных позах, но уже частично одеты. Более того, с обложек исчезли пышногрудые блондинки, похожие на куклы. Их место заняли более естественные модели.

Вчера Купер Хефнер опубликовал на официальном сайте Playboy письмо, в котором заявил, что эксперимент с отказом от полностью обнаженных снимков провалился и журнал возвращается к своему прежнему формату. На обложке нового номера появится обнаженная модель Элизабет Элам, номер будет сопровожден слоганом: "Нагота - это нормально". Как отмечает ряд СМИ, отказ от обнаженных моделей плохо сказался на продажах журнала.

"Нагота никогда не была проблемой, потому что в наготе и нет никакой проблемы. Сегодня мы возвращаем нашу индивидуальность и говорим, кто мы есть на самом деле", - заявил Купер Хефнер.