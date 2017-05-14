Мэр итальянской деревушки готов оплатить переезд всем новым жителям

Мэр маленькой итальянской деревни Бормида предложил заманчивую но в тоже время отчаянную инициативу –две тысячи евро каждому, готовому переехать на постоянное место жительство в коммуну. Таким образом Даниэле Гальяно пытается предотвратить массовый отток жителей из Бормиды, где на сегодняшний день проживают 394 человека. Дом в Бормиде можно арендовать за 50–120 евро.

Деревушка Бормида находится на северо-западе региона Лигурия, в 80 километрах от Генуи, на высоте 420 метров над уровнем моря. План по выплатам еще не проработан, но мэр надеется, что власти его поддержат и Бормида не превратится в город-призрак.

"Мы маленькая, но гостеприимная община. Находимся высоко в горной местности, но недалеко от моря. Здесь жизнь проста и естественна. У нас есть леса, козы, спокойствие и много хорошей еды", – рассказывает владелец местного ресторана.

Пакуем чемоданы.