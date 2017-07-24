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Лучшие казахстанские фотографы научат снимать на смартфон
Лучшие фотографы Алматы и Астаны раскроют свои секреты
Камеры на последних смартфонах уже ничем не уступают профессиональным фотоаппаратам. Это неоднократно отмечали профессиональные фотографы и жюри различных конкурсов, посвященных телефонной фотографии. Один из пионеров в этой области – Huawei. Камера Leica на последнем Huawei P10 оснащена функцией динамической коррекции освещения, естественным эффектом боке и даже гибридным зумом.
Теперь Huawei хочет привнести еще больше творчества в массы. Huawei P10 и "Технодом" приглашают всех желающих на мастер-классы от лучших фотографов Алматы и Астаны. В течение 6 недель будут проведены бесплатные тренинги на разную тематику.
Мастер-классы в Алматы, ТРЦ "MEGA" на Розыбакиева
22 июля, 14:00 – Данияр Асылбек, "Портретная и fashion-съемка на Huawei P10"
5 августа, 14:00 – Виктор Магдеев, "Свет и взаимодействие с кадром"
11 августа, 19:00 – Анзор Гасаев, "Вечерняя съемка на Huawei P10"
Мастер-классы в Астане, ТРЦ "Керуен"
29 июля, 14:00 – Сергей Монко, "Важность контрастов в кадре при съемке на Huawei P10 (работа с контрастами)"
5 августа, 14:00 – Максим Рожин, "Архитектурная фотосъемка"
19 августа, 14:00 – Aiony Haust, "Стрит-фотография – съемка в городе на Huawei P10"
Вход свободный, но необходимо забронировать место по ссылке в аккаунте huaweimobilekz.
* Основные особенности новых флагманских моделей Huawei P10 и P10 Plus:
- экраны 5,1 дюйма FHD (Huawei P10) и 5,5 дюйма 2К WQHD (Huawei P10 Plus), защищенные 2,5D стеклом Corning Gorilla Glass 5;
- новейший 8-ядерный чипсет Kirin 960, состоящий из 4 ядер A73, работающих на частоте 2,4 ГГц, и 4 ядер A53 частотой 1,8 ГГц, обеспечивающих не только высокую производительность, но и безупречную работу в многозадачных режимах;
- глубоко переработанный интерфейс EMUI 5.1, получивший новые функции энергосбережения, которые основаны на технологиях машинного обучения. Эти технологии позволяют прогнозировать сценарии использования тех или иных программ, вовремя запуская и закрывая их;
- двойная основная камера Leica второго поколения в Huawei P10 и Pro Edition в Huawei P10 Plus. Камеры оснащены технологией 3D- распознавания лиц, функцией динамической коррекции освещения, естественным эффектом боке и гибридным зумом;
- первая в мире фронтальная камера Leica, способная автоматически переключаться в широкоугольный режим при съемке группы людей;
- новые цвета корпуса, впервые в истории смартфонов созданные при поддержке экспертов в области цвета из компании Pantone.
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