Лучшие казахстанские фотографы научат снимать на смартфон

Камеры на последних смартфонах уже ничем не уступают профессиональным фотоаппаратам. Это неоднократно отмечали профессиональные фотографы и жюри различных конкурсов, посвященных телефонной фотографии. Один из пионеров в этой области – Huawei. Камера Leica на последнем Huawei P10 оснащена функцией динамической коррекции освещения, естественным эффектом боке и даже гибридным зумом.

Теперь Huawei хочет привнести еще больше творчества в массы. Huawei P10 и "Технодом" приглашают всех желающих на мастер-классы от лучших фотографов Алматы и Астаны. В течение 6 недель будут проведены бесплатные тренинги на разную тематику.

Мастер-классы в Алматы, ТРЦ "MEGA" на Розыбакиева

22 июля, 14:00 – Данияр Асылбек, "Портретная и fashion-съемка на Huawei P10"

5 августа, 14:00 – Виктор Магдеев, "Свет и взаимодействие с кадром"

11 августа, 19:00 – Анзор Гасаев, "Вечерняя съемка на Huawei P10"

Мастер-классы в Астане, ТРЦ "Керуен"

29 июля, 14:00 – Сергей Монко, "Важность контрастов в кадре при съемке на Huawei P10 (работа с контрастами)"

5 августа, 14:00 – Максим Рожин, "Архитектурная фотосъемка"

19 августа, 14:00 – Aiony Haust, "Стрит-фотография – съемка в городе на Huawei P10"

Вход свободный, но необходимо забронировать место по ссылке в аккаунте huaweimobilekz.

* Основные особенности новых флагманских моделей Huawei P10 и P10 Plus: