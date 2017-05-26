Основатель Facebook Марк Цукерберг получил ученую степень спустя 12 лет после того, как бросил Гарвардский университет. Об этом он сообщил в своем аккаунте в четверг, 25 мая. "Мама, я тебе всегда говорил, что вернусь и получу эту степень", – написал Цукерберг.

Марк получил степень доктора права. В 2002 году он поступил на факультет психологии, а спустя два года запустил с тремя друзьями первую социальную сеть для студентов университета. Идея была настолько успешной, что через несколько лет Цукерберг бросил университет для того, чтобы заняться развитием своего проекта.

Вот несколько цитат из речи, с которой выступил основатель Facebook во время церемонии.

"Для меня большая честь быть с вами сегодня, потому что давайте посмотрим правде в глаза, вы достигли чего-то, чего я никогда не смог бы сделать. Если я закончу эту речь, это будет первый раз, когда я действительно закончу что-то в Гарварде. Выпуск 2017 года, поздравляю!"

"Как насчет вашей первой лекции в Гарварде? Моей была Computer Science c невероятным Гарри Льюисом. Я опоздывал, поэтому надел футболку задом наперед. Я не мог понять, почему никто не говорит со мной, кроме одного парня – Кей-Икс Джина. Сегодня он занимается одним из разделов Facebook. Поэтому, я считаю, вы должны быть добры с людьми".

"Но мое лучшее воспоминание из Гарварда – это встреча с Присциллой. Тогда я запустил пранк-сайт Facemash, и все думали, что меня выгонят. Мои родители пришли, чтобы помочь мне упаковать вещи. Мои друзья позвали меня на вечеринку. Там была Присцилла со своим другом. Мы встретились в очереди в туалет, и я сказал: "Меня выгонят через три дня, поэтому мы должны как можно быстрее пойти на свидание.

Меня не выгнали в итоге. Я сделал это сам".

"Сегодня я хочу поговорить о цели. Но я здесь не для того, чтобы произнести вам стандартную речь о том, как найти свою цель. Мы – миллениалы. Мы постараемся сделать это инстинктивно. Вместо этого я здесь, чтобы сказать вам, что найти вашу цель недостаточно. Задача для нашего поколения – создать мир, в котором у каждого есть чувство цели.

Полностью речь Марка Цукерберга можно прослушать в этом видео.