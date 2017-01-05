Лучше поздно, чем никогда

Кейт Мосс ответила на письмо поклонницы, отправленное ей еще в 1994 году

В 1994 году Кейт Мосс еще не была легендой модельного бизнеса, только начала позировать для Calvin Klein и всего несколько месяцев как познакомилась с Джонни Деппом. Тогда же модели написала письмо ее поклонница Фиона из городка Херефорд в Англии. Фиона просит совета о том, стоит ли ей становится парикмахером или моделью, делится сомнениями, мол любит "чипсы, фаст-фуд и вообще низкая" и спрашивает у Мосс об отношениях с Джонни Деппом.

Вот только письмо затерялось по пути, и пришло к Кейт Мосс только сейчас. И хотя 23 года спустя, Фиона из Херефорда, скорее всего, уже знает ответы на все эти вопросы, супермодель ответила на письмо поклонницы.