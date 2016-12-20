Юбилейный выпуск журнала станет последним

На неопределенный срок закрывается российское издание Interview

В год своего пятилетнего юбилея российский рынок покидает Interview Russia. За последний месяц журнал стал третьим по счету изданием, которое прекращает свою работу в России. Месяц назад издательство Conde Nast объявило о решении закрыть российские версии журналов Allure и Conde Nast Traveller.

По сведению нескольких российских СМИ, это связано с окончанием пятилетней лицензии Andy Warhol's Interview в России и не стабильным экономическим положением.

Последний, он же юбилейный, номер журнала Interview Russia выйдет в декабре. Это будет самый большой номер за историю журнала, в который войдет 450 страниц с лучшими материалами за пять лет работы. Сайт также продолжит работать до конца года.

Официально редакция Interview Russia не подтвердила новость напрямую, но опубликовала письмо главного редактора Алены Долецкой, которое все-таки можно расценивать как прощальное:

"Дорогие мои.

Для меня и всей моей любимой команды Interview эти пять лет стали неповторимым опытом в создании глянцевого проекта нового поколения. Лучшего за последние годы. А еще мы создали свое сообщество верных читателей, героев и поклонников. Это – лучшая награда для всех нас. Идем дальше. Обнимаю всех. Люблю многих".