Reddit каждую неделю: О популярности фейковых новостей

Почему ложь привлекательнее правды?

Как начать зарабатывать деньги, Леонардо ДиКаприо в роли Ленина, конспирология и популярность фейковых новостей – все это в еженедельной подборке Buro 24/7 с самого загадочного сайта на свете – Reddit

Число уникальных пользователей в месяц у Reddit иногда переваливает за 20 миллионов. Это огромное количество незнакомых людей делится друг с другом личными историями. Место для таких историй – сабреддит r/nosleep/, где можно наткнуться на такие шокирующие рассказы, как откровения девушки, которую похитили в Париже и продали в рабство. Но кроме травматичных откровений есть и очень оптимистичные. Одной из таких историй мы решили поделиться.

20.01.17 23:11

В пятницу пользователь afterthewindsthesong опубликовал благодарственное письмо сабреддиту PERSONALFINANCE с таким заголовком "Этот сабреддит помог мне подняться с $0 до $126 000 в год". Все началось с того, что два года назад автора письма бросила девушка, оставив ему лишь долги за свое обучение. Это $22 477 (которые нужно было погасить в течение года) плюс кредит $13 500. На тот момент парень был простым фрилансером, и ему казалось, что найти работу, которая погасит долги и прокормит его, просто нереально. От отчаяния он написал на Reddit письмо, где просил у людей не помощи, а советов. В итоге через два года afterthewindsthesong стал успешным. Рекомендации пользователей о том, как правильно устраиваться на работу, как использовать свой опыт, помогли ему и теперь автор поста переезжает в другой город, где ему предлагают зарплату $126 000 в год.

19.01.17 14:12

Вам никогда не казалось, что вы лучше других знаете, каких исторических персонажей должны играть те или иные актеры? Ниже идеальный каст от пользователя discipleofdoom. В этом году исполняется 100 лет Октябрьской революции, основные герои готовы, мы считаем.





23.01.17

Фотография двух женщин с "Женского марша" против Дональда Трампа в объяснении не нуждается.





17.01.17 22:46

Пользователь Irishpersonage утверждает, что наткнулся на один интересный засекреченный документ времен холодной войны, который якобы совсем недавно опубликовало ЦРУ. Документ, естественно, "уже удален", но он успел сохранить весь текст и щедро поделился им на сабреддите r/nosleep/. Этот документ содержит интервью рядового Остина Джулса, который утверждает, что он столкнулся с искусственным интеллектом внеземного происхождения. На самом деле это хитро написанный фейк и выглядит он по-настоящему – как реальный документ. История выглядит настолько правдивой, что вы будете в ужасе и поверите во все заговоры. Но не нужно.

22.01.17

А вот научное исследование, которое оказалось в топе сабреддита r/science/, оно наглядно демонстрирует, как мы ведемся на фальшивые новости в Facebook. Факт, сегодня пользователи с радостью будут делиться рассказом рядового Джулса об искусственном интеллекте или, кликнут, например, "сенсацию" о новой гражданской войне в США. Исследование отвечает на вопросы: почему мы это делаем и как это вообще работает. Становится понятной ситуация вокруг борьбы Facebook с фейками.

– Почему ложь привлекательнее правды?

– Потому, что она интереснее