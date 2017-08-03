Кит Харингтон участвует в социальной кампании #StopSleepInCrisis

Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу в культовой "Игре Престолов", просит правительство Великобритании поддержать программу помощи инвалидам. Актер хочет чтобы ночным медсестрам и медбратьям выплатили задержанную зарплату за шесть лет. В ходе последних решений апелляционного суда Британии ночным работникам сократили оплату и ставку за целую смену. Харингтон опасается, что из-за подобных изменений пострадают те, кому требуется постоянная забота. Его кузен Лоран страдает от синдрома Дауна и аутизма. Группой волонтеров была организована кампания под хэштегом #stopsleepincrisis, призванная изменить ситуацию.

Большая часть расходов, касающихся заботы над инвалидами, сейчас ложится на плечи опекунов и благотворительные организации. "Если все это продолжится и счета будут оплачиваться только благотворительностью, такие люди как Лоран останутся без необходимой поддержки 24/7" – говорит Кит Харингтон, и продолжает: – "Лоран любит плавать, он любит Зумбу, любит танцевать и ходить на дискотеки. Ему нужно жить жизнь так, как ему нравится. Если говорить просто - я считаю, что государство должно оплатить все расходы. Это очень важный вопрос не только для меня, но и для всего общества. Наша обязанность заботиться о самых уязвимых" – рассказал актер в своем интервью для BBC. В правительстве звезду "Игры престолов" ответили, что будут рассматривать этот вопрос с максимальной осторожностью.

Поддержать кампанию и узнать больше информации можно здесь.