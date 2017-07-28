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Основатель Amazon Джефф Безос на несколько часов стал богатейшим человеком мира

Но потом Билл Гейтс снова вернул себе это звание

Основатель Amazon Джефф Безос на несколько часов стал богатейшим человеком мира

Безос основал компанию Amazon в 1994 году, сейчас он владеет 17% ее акций. По состоянию на 2017 год цена этих акций выросла на 40%. На торгах в Нью-Йорке цена акций поднялась на 1%, и этого было достаточно, чтобы Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире. Его состояние стало оцениваться в $91 миллиард, в то время как у Билла Гейтса, который занимает эту позицию с 2013 года, – $90, 7 миллиарда. Так на короткое время основатель Amazon стал шестым человеком с титулом "богатейший" за последние 30 лет.

Но на первой строчке он не продержался и дня. После публикации отчета Amazon о падении прибыли (связанном с постоянным инвестированием в собственные проекты) акции компании тут же упали на 2%. И Билл Гейтс снова вернул себе первое место. 

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