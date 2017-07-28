Основатель Amazon Джефф Безос на несколько часов стал богатейшим человеком мира

Безос основал компанию Amazon в 1994 году, сейчас он владеет 17% ее акций. По состоянию на 2017 год цена этих акций выросла на 40%. На торгах в Нью-Йорке цена акций поднялась на 1%, и этого было достаточно, чтобы Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире. Его состояние стало оцениваться в $91 миллиард, в то время как у Билла Гейтса, который занимает эту позицию с 2013 года, – $90, 7 миллиарда. Так на короткое время основатель Amazon стал шестым человеком с титулом "богатейший" за последние 30 лет.

Но на первой строчке он не продержался и дня. После публикации отчета Amazon о падении прибыли (связанном с постоянным инвестированием в собственные проекты) акции компании тут же упали на 2%. И Билл Гейтс снова вернул себе первое место.