Чтобы избежать конфликта интересов

Будущий президент США Дональд Трамп объявил о закрытии своего благотворительного фонда Trump Foundation

Как сообщает The Washington Post, избранный президент США Дональд Трамп закрывает свой благотворительный фонд Trump Foundation. Решение бизнесмена связано с попыткой избежать будущего конфликта интересов. Опасения Трампа небеспочвенны.

В рамках прошедшей предвыборной гонки в США оппонент Трампа Хиллари Клинтон стала участницей скандала, связанного с деятельностью фонда ее семьи Clinton Foundation. Согласно просочившейся в прессу информации, будучи госсекретарем США, Хиллари Клинтон могла огибать некоторые формальные процессы и назначать встречи вне очереди в обмен на крупные пожертвования в фонд. Например, после того, как принц Бахрейна пожертвовал Clinton Foundation $32 миллиона долларов, он в срочном порядке получил аудиенцию Хиллари Клинтон. Также по информации, просочившейся в WikiLeaks, странам, которые жертвовали деньги в фонд Клинтон, США в дальнейшем увеличивали продажи оружия.

Фонд Дональда Трампа Trump Foundation действует с 1988 года и за это время направил на благотворительность $13,6 миллиона, $4,9 миллиона из которых составляют личные пожертвования Дональда Трампа. "Я очень горд многолетней работой фонда и тем, что могу с уверенностью сказать, что 100% всех жертвуемых средств действительно уходили на благотворительность. Однако для избежания конфликта интересов, связанного с моей ролью президента, я продолжу заниматься благотворительностью иными способами", – говорится в официальном заявлении Трампа.

Тем не менее, уже некоторое время спустя стало известно, что благотворительный фонд Дональда Трампа не может быть закрыт, поскольку в его отношении проводится федеральное расследование. Об этом заявила пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Эми Спиталник. "Фонд Трампа до сих пор находится под следствием и не может быть легально ликвидирован, пока это расследование не завершено", – заявляет пресс-секретарь прокурора.