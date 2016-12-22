Брексит, мигранты и глобальное потепление: 2016 год в фотографиях

По версии The New York Times

The New York Times назвал лучшие фотографии 2016 года

Американское ежедневное издание The New York Times подводит итоги 2016 года. Редакция издания составила подборку лучших фотографий, которые без слов рассказывают о главных событиях уходящего года. Смерть Дэвида Боуи и Принса, Брексит, терроризм, мигранты, лесные пожары, глобальное потепление, высыхание озер, землетрясение в Италии и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и многое другое, что волновало мир в этом году.

Подробнее с подборкой The New York Times можно ознакомиться тут.