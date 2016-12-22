Брексит, мигранты и глобальное потепление: 2016 год в фотографиях

Американское ежедневное издание The New York Times подводит итоги 2016 года. Редакция издания составила подборку лучших фотографий, которые без слов рассказывают о главных событиях уходящего года. Смерть Дэвида Боуи и Принса, Брексит, терроризм, мигранты, лесные пожары, глобальное потепление, высыхание озер, землетрясение в Италии и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и многое другое, что волновало мир в этом году.
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