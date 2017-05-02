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Тwitter запускает новостной канал c Bloomberg
Twitter и Facebook давно перехватили звание основных новостных ресурсов
Крупные телекомпании вроде CNN или Fox News бьют тревогу. Twitter и Facebook давно перехватили звание основных новостных ресурсов – соцсети реагируют на крупнейшие мировые события в течение пары минут, в то время как телеканалам требуется как минимум несколько часов. Теперь у них появился еще один повод для беспокойства – Twitter совместно с Bloomberg запускает 24-часовой новостной онлайн-канал.
Запуск нового ресурса запланирован на осень 2017 года. Проект пока не имеет названия, но уже известно, что он будет отбирать новости из Сети и с помощью специальных алгоритмов проверять их на подлинность. Также на канале можно будет просмотреть проверенные ролики очевидцев. У пользователей будет возможность моментально прокомментировать новость. Это уже не первый совместный проект Twitter и Bloomberg. Ранее компании объединялись для лайв-стриминга президентских дебатов в 2016 году.
"Мы хотим сфокусироваться на интеллектуальной аудитории, которая сама выбирает, что ей интересно, и на самых важных новостях со всего мира. Twitter имеет ресурсы для этого, которыми мы не обладаем", – прокомментировал управляющий директор Bloomberg Media Джастин Смит.
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