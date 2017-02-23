Новая функция

Еще одно обновление от Instagram. Теперь в приложении можно создавать галереи. Вкратце объясняем, как ими пользоваться

Instagram запустил новую функцию, которая помогает размещать в одном посте до 10 фотографий. Называется она незамысловато "галереей" и находится в разделе создания поста. Только для использования новой функции уже не нужно переходить в другое приложение, как в случае с "бумерангами" и Layout для коллажей. Каждую фотографию галереи можно редактировать самостоятельно или обработать все одновременно. Единственное ограничение - все фотографии, а также видео и "бумеранги" обрезаются под квадрат. Описание и местоположение для всей галереи может быть только одно, лайки или просмотры - тоже. Отличить галереи в общей ленте легко - внизу каждого снимка размещаются многоточия, которые для просмотра достаточно просто перелистывать.

Наглядный пример, как использовать новую функцию Instagram, можно увидеть ниже.