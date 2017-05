Представители Kickstarter и Instagram выступят на фестивале Go Viral в Алматы

Content – is the King. Популярный контент сейчас жизенно важен для каждой компании, представленной в интернете, даже если это несколько страниц в соцсетях. Что заставляет идеи и материалы заразительно распространяться по Сети? Как монетизировать контент? Как сделать так, чтобы пользователи хотели делиться новостью? Как отличить фейк? И самое главное – а что дальше? Ответам на эти и другие вопросы будет посвящен специализированный трехдневный фестиваль Go Viral, проведение которого в Алматы инициировало американское консульство.

Go Viral – три дня интенсивных семинаров, мастер-классов, лекций, воркшопов и выступлений. Ключевые отведут иностранным спикерам, которые расскажут, как использовать современные диджитал-платформы, как информировать, продвигать свои бренды, а также делиться своей музыкой и фильмами с аудиторией. Также на фестивале планируется проведение тренинга по презентации проекта перед инвесторами, видеоконференции со спикерами, которые не смогут посетить мероприятие, нэтворкинг-встречи, панельные дискуссии и круглые столы.

Среди спикеров будут присутствовать представители платформ Kickstarter и Instagram, основатель сайта по поиску стипендий Scholly и многие другие. От казахстанской стороны выступают Вячеслав Абрамов, Гульнар Бажкенова, Алексей Ли, Виктор Елисеев, Нурлан Батыров и другие.

Вход на фестиваль бесплатный, но необходимо зарегистрироваться через специальную форму на сайте. Всю остальную информацию также можно найти на сайте фестиваля.