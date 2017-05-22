Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Общество / Интернет

Представители Kickstarter и Instagram выступят на фестивале Go Viral в Алматы

Фестиваль медиаиндустрий – о том, как создавать качественный контент, как им делиться и правильно доносить информацию до аудитории

Представители Kickstarter и Instagram выступят на фестивале Go Viral в Алматы

Content – is the King. Популярный контент сейчас жизенно важен для каждой компании, представленной в интернете, даже если это несколько страниц в соцсетях. Что заставляет идеи и материалы заразительно распространяться по Сети? Как монетизировать контент? Как сделать так, чтобы пользователи хотели делиться новостью? Как отличить фейк? И самое главное – а что дальше? Ответам на эти и другие вопросы будет посвящен специализированный трехдневный фестиваль Go Viral, проведение которого в Алматы инициировало американское консульство. 

Go Viral  три дня интенсивных семинаров, мастер-классов, лекций, воркшопов и выступлений. Ключевые отведут иностранным спикерам, которые расскажут, как использовать современные диджитал-платформы, как информировать, продвигать свои бренды, а также делиться своей музыкой и фильмами с аудиторией. Также на фестивале планируется проведение тренинга по презентации проекта перед инвесторами, видеоконференции со спикерами, которые не смогут посетить мероприятие, нэтворкинг-встречи, панельные дискуссии и круглые столы.

Среди спикеров будут присутствовать представители платформ Kickstarter и Instagram, основатель сайта по поиску стипендий Scholly и многие другие. От казахстанской стороны выступают Вячеслав Абрамов, Гульнар Бажкенова, Алексей Ли, Виктор Елисеев, Нурлан Батыров и другие.

Представители Kickstarter и Instagram выступят на фестивале Go Viral в Алматы (фото 1)

Вход на фестиваль бесплатный, но необходимо зарегистрироваться через специальную форму на сайте. Всю остальную информацию также можно найти на сайте фестиваля. 

Buro247.kz

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще