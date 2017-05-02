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Общество / Знаменитости

Met Gala 2017: Как прошло главное модное событие года

Лучшие наряды на красной дорожке

Лю Вэнь
Рита Ора
Рианна
Кендалл Дженнер
Гвинэт Пэлтроу
Эмили Ратайковски
Лили Олдридж
Руби Роуз
Ким Кардашьян
Лили Роуз-Депп
Наоми Уоттс, Стелла Маккартни, Кейт Хадсон
Дженни Коннер, Лена Данэм, Джо Джонас
Карли Клосс
Дайан Крюгер
Кара Делевинь
Белла Хадид
Эми Шумер
Моника Белуччи, Валентино Гаравани
Джереми Скотт, Мадонна
Кара Делевинь
Стелла Максвелл, Марио Тестино
Дри Хэмингуэй
Кендалл Дженнер
Дакота Джонсон, Алессандро Микеле
Клэр Дейнс
Рианна
Донателла Версаче
Лара Стоун, Кристофер Кейн
Дженнифер Коннелли
Джейден Смит
Люк Эванс, Катрин Денев
Грейс Хартцель
Рик Оуэнс, Мишель Лами
Наталья Водянова
Джоан Смоллс
Жизель Бюндхен
Дерек Бласберг, Даша Жукова
Наташа Поли, Лэнс Лепере
Питер Бирд
Белла Хадид
Кэсси Вентура, Шон Комбс
Алекс Родригес, Дженнифер Лопес
Джиджи Хадид
Пресли Гербер, Габриел Кейн, София Ричи, Джордан Кейл Баретт, Джоан Смоллс, Бехати Принслу
Селена Гомес, The Weeknd
Фрэнсис Бин Кобейн, Марк Джейкобс, Кортни Лав, Чар Дефранческо
Ник Джонас, Приянка Чопра
Quavo, Offset и Takeoff
  • 01
  • /
  • 48
Лю Вэнь
  • 02
  • /
  • 48
Рита Ора
  • 03
  • /
  • 48
Рианна
  • 04
  • /
  • 48
Кендалл Дженнер
  • 05
  • /
  • 48
Гвинэт Пэлтроу
  • 06
  • /
  • 48
Эмили Ратайковски
  • 07
  • /
  • 48
Лили Олдридж
  • 08
  • /
  • 48
Руби Роуз
  • 09
  • /
  • 48
Ким Кардашьян
  • 10
  • /
  • 48
Лили Роуз-Депп
  • 11
  • /
  • 48
Наоми Уоттс, Стелла Маккартни, Кейт Хадсон
  • 12
  • /
  • 48
Дженни Коннер, Лена Данэм, Джо Джонас
  • 13
  • /
  • 48
Карли Клосс
  • 14
  • /
  • 48
Дайан Крюгер
  • 15
  • /
  • 48
Кара Делевинь
  • 16
  • /
  • 48
Белла Хадид
  • 17
  • /
  • 48
Эми Шумер
  • 18
  • /
  • 48
Моника Белуччи, Валентино Гаравани
  • 19
  • /
  • 48
Джереми Скотт, Мадонна
  • 20
  • /
  • 48
Кара Делевинь
  • 21
  • /
  • 48
Стелла Максвелл, Марио Тестино
  • 22
  • /
  • 48
Дри Хэмингуэй
  • 23
  • /
  • 48
Кендалл Дженнер
  • 24
  • /
  • 48
Дакота Джонсон, Алессандро Микеле
  • 25
  • /
  • 48
Клэр Дейнс
  • 26
  • /
  • 48
Рианна
  • 27
  • /
  • 48
Донателла Версаче
  • 28
  • /
  • 48
Лара Стоун, Кристофер Кейн
  • 29
  • /
  • 48
Дженнифер Коннелли
  • 30
  • /
  • 48
Джейден Смит
  • 31
  • /
  • 48
Люк Эванс, Катрин Денев
  • 32
  • /
  • 48
Грейс Хартцель
  • 33
  • /
  • 48
Рик Оуэнс, Мишель Лами
  • 34
  • /
  • 48
Наталья Водянова
  • 35
  • /
  • 48
Джоан Смоллс
  • 36
  • /
  • 48
Жизель Бюндхен
  • 37
  • /
  • 48
Дерек Бласберг, Даша Жукова
  • 38
  • /
  • 48
Наташа Поли, Лэнс Лепере
  • 39
  • /
  • 48
Питер Бирд
  • 40
  • /
  • 48
Белла Хадид
  • 41
  • /
  • 48
Кэсси Вентура, Шон Комбс
  • 42
  • /
  • 48
Алекс Родригес, Дженнифер Лопес
  • 43
  • /
  • 48
Джиджи Хадид
  • 44
  • /
  • 48
Пресли Гербер, Габриел Кейн, София Ричи, Джордан Кейл Баретт, Джоан Смоллс, Бехати Принслу
  • 45
  • /
  • 48
Селена Гомес, The Weeknd
  • 46
  • /
  • 48
Фрэнсис Бин Кобейн, Марк Джейкобс, Кортни Лав, Чар Дефранческо
  • 47
  • /
  • 48
Ник Джонас, Приянка Чопра
  • 48
  • /
  • 48
Quavo, Offset и Takeoff

В эти минуты в Нью-Йорке в музее искусств Metropolitan проходит главное модное событие года – бал Института костюма Met Gala 2017. Событие для модной индустрии значимое, как "Оскар" для кинематографа. Только, в отличие от "Оскара", для которой знаменитости чаще всего выбирают безопасную классику, красная дорожка Met Gala – пространство для самых невероятных экспериментов и лучшее место, где можно появиться в эффектных и непрактичных платьях haute couture.

Дресс-код каждого бала определяется темой выставки. В 2015 году это был Китай, в прошлом году – технологии. В этом году все немного сложнее. Впервые с 1983-го выставку посвятили одному действующему дизайнеру – Рей Кавакубо и ее лейблу Comme des Garçons. Полностью выдержали дресс-код любительницы эпатажа Рианна и Леди Гага, появившись в платьях японского дизайнера. Другие решили обратиться к вариантам менее рискованным. Главным цветом стал красный – в нарядах этого цвета появились Кэти Пэрри, Даутцен Крез, Рита Ора, Рами Малек и другие. 

 

Buro247.kz

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