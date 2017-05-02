Met Gala 2017: Как прошло главное модное событие года

В эти минуты в Нью-Йорке в музее искусств Metropolitan проходит главное модное событие года – бал Института костюма Met Gala 2017. Событие для модной индустрии значимое, как "Оскар" для кинематографа. Только, в отличие от "Оскара", для которой знаменитости чаще всего выбирают безопасную классику, красная дорожка Met Gala – пространство для самых невероятных экспериментов и лучшее место, где можно появиться в эффектных и непрактичных платьях haute couture.

Дресс-код каждого бала определяется темой выставки. В 2015 году это был Китай, в прошлом году – технологии. В этом году все немного сложнее. Впервые с 1983-го выставку посвятили одному действующему дизайнеру – Рей Кавакубо и ее лейблу Comme des Garçons. Полностью выдержали дресс-код любительницы эпатажа Рианна и Леди Гага, появившись в платьях японского дизайнера. Другие решили обратиться к вариантам менее рискованным. Главным цветом стал красный – в нарядах этого цвета появились Кэти Пэрри, Даутцен Крез, Рита Ора, Рами Малек и другие.