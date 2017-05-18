70-й Каннский кинофестиваль: Красная дорожка

Прошлым вечером на набережной Круазетт стартовал 70-й Каннский кинофестиваль. Последующие десять дней все внимание киноиндустрии будет приковано к торжественному мероприятию. Открывала кинофестиваль картина режиссера Арно Деплешена "Призраки Исмаила". Главные роли в ней исполнили Луи Гаррель, Шарлотт Генсбур и Марийон Котийяр.

В этом году в основной конкурс вошли 18 картин, включая "Хорошее время" с Робертом Паттинсоном, "Окча" с Тильдой Суинтон, "Ты никогда здесь не был" с Хоакином Фениксом, "Двойного любовника" Франсуа Озона, "Роковое искушение" Софии Коппола и новый фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Также в Каннах состоится премьера двух серий третьего сезона "Твин Пикс" Дэвида Линча и нового фильма Романа Полански с Евой Грин.

Оценивать работы конкурсантов будут Педро Альмодовар, Джессика Честейн, Уилл Смит, Ксавье Долан, режиссер "Олдбоя" Пак Чхан-Ук и китайская суперзвезда Фань Бинбин.