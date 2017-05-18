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70-й Каннский кинофестиваль: Красная дорожка

Самое ожидаемое кинособытие Европы

Эймелин Валаде
Белла Хадид
Эмили Ратаковски
Джулианна Мур
Дарья Строкоус
Хейли Болдуин
Джессика Честейн
Виктория Абрил
Белла Хадид
Сара Сампайо
Ашгар Фархади, Лили-Роуз Депп
Лара Лието, Эдриан Броуди
Эмили Ратаковски
Ашгар Фархади, Лили-Роуз Депп
Элль Фаннинг
Ева Херцигова
Ума Турман
Эдриан Броуди, Лара Лието
Ева Херцигова
Эмили Ратаковски
Бенжамин Биолай
Эдриан Броуди
Габриэль Яред, Джессика Честейн, Уилл Смит, Педро Альмодовар, Тьерри Фермо
Венсан Перез, Карин Силла
Ева Херцигова
Ума Турман
Чомпу Арайа
Уилл Смит
Азия Ардженто
Матье Амальрик, Арно Деплешен, Марийон Котийяр, Луи Гаррель, Шарлотта Генсбур, Ипполит Жирардо, Альба Рохвашер
Фауаз Груоси, Сара Сампайо
  • 01
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  • 32
Эймелин Валаде
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  • 32
Белла Хадид
  • 03
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  • 32
Эмили Ратаковски
  • 04
  • /
  • 32
Джулианна Мур
  • 05
  • /
  • 32
Дарья Строкоус
  • 06
  • /
  • 32
Хейли Болдуин
  • 07
  • /
  • 32
Джессика Честейн
  • 08
  • /
  • 32
Виктория Абрил
  • 09
  • /
  • 32
Белла Хадид
  • 10
  • /
  • 32
Сара Сампайо
  • 11
  • /
  • 32
Ашгар Фархади, Лили-Роуз Депп
  • 12
  • /
  • 32
Лара Лието, Эдриан Броуди
  • 13
  • /
  • 32
Эмили Ратаковски
  • 14
  • /
  • 32
Ашгар Фархади, Лили-Роуз Депп
  • 15
  • /
  • 32
Элль Фаннинг
  • 16
  • /
  • 32
Ева Херцигова
  • 17
  • /
  • 32
Ума Турман
  • 18
  • /
  • 32
Эдриан Броуди, Лара Лието
  • 19
  • /
  • 32
Ева Херцигова
  • 20
  • /
  • 32
Эмили Ратаковски
  • 21
  • /
  • 32
Бенжамин Биолай
  • 22
  • /
  • 32
Эдриан Броуди
  • 23
  • /
  • 32
  • 24
  • /
  • 32
Габриэль Яред, Джессика Честейн, Уилл Смит, Педро Альмодовар, Тьерри Фермо
  • 25
  • /
  • 32
Венсан Перез, Карин Силла
  • 26
  • /
  • 32
Ева Херцигова
  • 27
  • /
  • 32
Ума Турман
  • 28
  • /
  • 32
Чомпу Арайа
  • 29
  • /
  • 32
Уилл Смит
  • 30
  • /
  • 32
Азия Ардженто
  • 31
  • /
  • 32
Матье Амальрик, Арно Деплешен, Марийон Котийяр, Луи Гаррель, Шарлотта Генсбур, Ипполит Жирардо, Альба Рохвашер
  • 32
  • /
  • 32
Фауаз Груоси, Сара Сампайо

Прошлым вечером на набережной Круазетт стартовал 70-й Каннский кинофестиваль. Последующие десять дней все внимание киноиндустрии будет приковано к торжественному мероприятию. Открывала кинофестиваль картина режиссера Арно Деплешена "Призраки Исмаила". Главные роли в ней исполнили Луи Гаррель, Шарлотт Генсбур и Марийон Котийяр.

В этом году в основной конкурс вошли 18 картин, включая "Хорошее время" с Робертом Паттинсоном, "Окча" с Тильдой Суинтон, "Ты никогда здесь не был" с Хоакином Фениксом, "Двойного любовника" Франсуа Озона, "Роковое искушение" Софии Коппола и новый фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Также в Каннах состоится премьера двух серий третьего сезона "Твин Пикс" Дэвида Линча и нового фильма Романа Полански с Евой Грин. 

Оценивать работы конкурсантов будут Педро Альмодовар, Джессика Честейн, Уилл Смит, Ксавье Долан, режиссер "Олдбоя" Пак Чхан-Ук и китайская суперзвезда Фань Бинбин.

 

Buro247.kz

  • Фото: Getty Images

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