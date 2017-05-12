Мирослава Дума запустила инвестиционный проект

Последние пару лет основатель Buro 24/7 Мирослава Дума активно изучает IT – участвует в специализированных конференциях, посещает штаб-квартиры крупнейших офисов вроде Google и Apple. Причиной такого интереса стал новый проект – фонд Fashion Tech Lab, разрабатывающий технологии в моде.

Фонд будет инвестировать в наиболее прогрессивные стартапы модной индустрии: изобретение новых технологичных материалов, экологичное производство, сокращение потребления энергии, уменьшение отходов. Fashion Tech Lab – это гибрид венчурного фонда, акселератора и экспериментальной лаборатории. Компании смогут получать финансирование, встречаться с представителями отрасли и экспериментировать с новейшими технологиями, которые позже будут внедряться в современные производства. "Модная индустрия – второй по величине производитель отходов в мире. Я была шокирована, когда узнала об этом, – рассказала Мирослава Дума в эксклюзивном интервью для Business of Fashion. – Эта информация оказала огромное влияние на меня. Я начала думать, что я действительно могу сделать. Могу ли я помочь кому-то? Смогу ли изменить что-то?".

Компания уже начала свою работу. Первые инвестиции (50 миллионов долларов) получили компании Diamond Foundry и Orange Fiber, которые занимаются исследованием и поиском новых высокоэкологичных материалов. В консультационный совет Fashion Tech Lab входят дизайнер Диана фон Фюрстенберг, бывший инвестор Net-a-Porter Кармен Баскет и основатель проекта Eco-Age Ливия Ферт. "Будущее нашей отрасли – одежда, которая решит проблемы клиентов, – продолжила Мирослава Дума. – Если подумать о том, что происходит в мире и обо всех этих удивительных компаниях, таких как Uber, AirBnB, Amazon и многих других. Они в топе, потому что алгоритмы этих платформ ежедневно решают проблемы людей". В планах у Fashion Tech Lab – активная работа с модными конгломератами LVMH и Kering. Новейшие разработки ученых в сфере модной индустрии будут предлагаться напрямую компаниям для изучения и внедрения в производство.