Уроки пешего туризма: Что нужно знать перед первым походом в горы

Первый раз на Кок-Жайляу

Как подняться с дивана и пойти в ближайшие выходные в горы с семьей? Проповедники туризма и здорового образа жизни из Picnic Team продолжают на Buro 24/7 уроки географии и любви к родному краю. В этом году мы будем много путешествовать с ними по Казахстану. Начинаем с элементарных навыков. Как собраться в пеший поход первый раз и все предусмотреть. Как не замерзнуть, не устать, чем завтракать и восстанавливать силы и что делать, если с вами идут дети?

Несколько лет назад мы с друзьями нашли замену надоевшим лыжам и сноуборду. Отправились в пеший тур в горы, и не прогадали – затянуло моментально. Потратив немного времени на изучение доступных маршрутов, начали с самого популярного у алматинцев места – Кок-Жайляу. С того первого похода, который пришелся на 1 января, и начались наши путешествия по Казахстану.

Самому юному туристу, которого мы тогда встретили в горах, было несколько месяцев и передвигался он в кресле за спиной у папы. А самому пожилому – далеко за семьдесят лет, но своей физической формой он даст фору многим молодым. Вот что делает трекинг самым демократичным видом спорта. В горах все условности, правила и комплексы повседневной жизни уходят на второй план, и неважно, сколько у тебя денег и какой статус в обществе у тебя имеется, все – добродушны и приветливы. Таков этикет, и почему-то именно так в детстве я представлял себе коммунизм. Если остановился перевести дыхание, а рядом кто-то трапезничает, тебе обязательно предложат бутерброд, в труднопроходимых и скользких местах протянут руку, и никто не откажет в просьбе сделать фотографию.

В общем, сплошной позитив, местами даже пугающий, для "новобранцев" из городской угрюмой жизни – даже немного сектанство. Но это тот туризм, которым можно заняться, не тратя деньги и рядом с домом (до большинства популярных направлений можно добраться на автобусе и автомобиле меньше чем за 30 минут).

Теперь о самом важном. За то время, что наша команда исповедует горный туризм, мы побывали в разных ситуациях, в том числе подвергались большому риску. Казалось бы, в самой безобидной ситуации в горах не раз погибали люди, даже во время походов в предгорьях, в том числе и на Кок-Жайляу. Поэтому мы скомпилировали ряд рекомендаций, отсортировали кое-что из сводов ДЧС и правил профессиональных скалолазов и добавили кое-что от себя.

Невозможно обойти стороной вопрос питания. Иногда предвкушение вкусного ужина в конечной точке маршрута - ключевой мотиватор, особенно, если идут дети. Когда уставший ребенок замучает вопросами о том, сколько еще осталось, и уже много раз уличит во лжи насчет "оставшихся 15 минут", в дело пора подключать шоколадный батончик или обещание приготовить маршмэллоу на костре. Мы приведем лишь краткие рекомендации по питанию в день восхождения: