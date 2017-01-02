Норвегия, Лапландия, Япония, Австрия, Швейцария и другие

Северное сияние, которое можно наблюдать из окна хижины, камины в номерах, традиционные альпийские шале, горнолыжные спуски, бассейны на открытом воздухе, винотеки и самые красивые виды из окна. Рассказываем о самых красивых северных отелях

Cristallo Hotel & Spa, Италия

Построенный в 1901 году отель Cristallo Hotel & Spa расположен в Доломитовых Альпах, чуть дальше от центра известного курорта Кортина Д'Ампеццо. Несмотря на то, что отель итальянский, построен он в стиле североевропейского неоклассицизма. Отель не светский, больше – семейный, для тех, кто стремится к размеренному отдыху. Основных зон катания две (до них постоянно курсирует шаттл): сокрепес (длинная трасса для новичков, с расположенными рядом "красными" и "черными" трассами) и фалория (для продвинутых).

Fairmont Banff Springs, Канада

Руководство канадского отеля Fairmont Banff Springs гордится своим детищем – его историей (отель, похожий на старинный замок, был построен в 1888 году), его величием, расположением (в национальном парке Банф) и уникальностью – Fairmont Banff Springs включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К слову, историями о привидениях, якобы живущих в замке, тоже гордятся. В отеле рекордное количество номеров – 770, в каждом – старинный интерьер и удобства XXI века. На территории отеля есть два бассейна: спортивный и открытый с минеральной водой, спа-салон, клуб верховой езды, 9 ресторанов и 14 магазинов. Недалеко от бассейна – лыжные трассы курортов Саншайн-Виллидж и Маунт-Норквей, горячие источники, музеи Банф-Парк и Уайт.

Khyber Himalayan Resort & Spa Gulmarg, Гималаи

Многочисленные travel-журналисты признаются, что из отеля Khyber Himalayan Resort & Spa Gulmarg открывается вид, похожий на рисунки с зимних открыток. Поселиться здесь можно в номера и деревянные виллы, напоминающие пряничные домики. Практически в каждом есть собственный бассейн с подогревом. К услугам гостей – три ресторана с интернациональной и традиционной кашмирской кухней, сигарный и чайный (в марокканском стиле) салоны, спа-салон с аюрведическими массажами и процедурами и тренажерный зал. Отель находится на высоте 2730 метров над уровнем моря, в непосредственной близости от знаменитого подъемника Гульмарг, на котором можно добраться до горы Конгдори.

The Chedi Andermatt, Швейцария

Отель The Chedi Andermatt расположен в тихой швейцарской деревне Андерматт и полностью окружен горами, частично покрытыми хвойными лесами. Местность известна своими высоченными пиками, глубокими ущельями, водопадами и чистейшими горными озерами. Гостиничных номеров в The Chedi Andermatt не очень много. Большой популярностью пользуются резиденции, апартаменты, пентхаусы и лофты. Номера оформлены в традиционном альпийском стиле – повсюду меха, камины, подушки и дерева. В распоряжении гостей – спа-салон, бассейны, фитнес-центр и восемь ресторанов. Один из них располагает собственным сырным погребом. До ближайшей канатной дороги – 800 метров.

Storfjord Hotel , Норвегия

Одни в поисках идиллии зимой отправляются на Мальдивы, другие – в северные страны. Например, в норвежские фьорды. Любоваться их фантастической красотой можно из маленького бутик-отеля Storfjord Hotel, расположенного неподалеку от поселка Скодье. Деревянные домики обставлены антикварной и классической норвежской мебелью. Здесь нет пышной швейцарской или французской роскоши, но есть уют, очарование и аутентичность севера. Очень тихо, очень романтично, невероятно красиво.

Four Seasons Vail, США

Four Seasons Vail расположен на горнолыжном курорте у горы Вейл, в Колорадо. Отель относительно молодой – открылся в декабре 2011 года. Это типичный отель группы Four Seasons: в дизайне преобладают бежево-коричневые оттенки, есть большой спа-салон, несколько ресторанов и фитнес-центр. В каждом номере горит камин. На террасе готовят горячий шоколад, какао, глинтвейн и домашний зефир. В 1,5 км от отеля расположены альпийские сады Бетти Форд.

Zaborin Hotel, Япония

Zaborin Hotel – традиционный отель в японском стиле, который носит название "рёкан". Расположен он между городом Кучан и горнолыжным курортом Нисеко. Эксклюзивность и спокойствие – первое, с чем ассоциируют Zaborin путешественники. Название отеля в переводе означает "сесть в лесу и забыться". Забыться, действительно, получится. Просторные комнаты, серые стены, окна от пола до потолка, мебель из темного дерева – все по-японски строго и красиво. В отеле есть галерея современного искусства. В каждой вилле – собственная ванна на открытом воздухе с водой из горячего источника.

Le Chalet Zannier, Франция

Le Chalet Zannier – одно из самых элегантных французских отелей в стиле шале. Расположен в альпийской деревушке Межев в 1 км от горнолыжных склонов. На территории отеля есть три шале: каменные и деревянные в традиционном альпийском стиле. После времени, проведенного на склонах, в распоряжении гостей оздоровительный центр с крытым бассейном, сауна, турецкая баня и ужин в одном из ресторанов отеля, где подают блюда бельгийской и французской кухни.

Kakslauttanen Arctic Resort, Финляндия

Одно из самых необычных и живописных мест для зимнего отдыха. На территории отеля есть стеклянные хижины – для тех, кто хочет любоваться северным сиянием, а деревянные домики выполнены в деревенском, природном стиле. Здесь нет телевизоров, зато есть финская сауна и камин. Для ночлега также предоставляются снежные хижины, в которых температура не опускается ниже – 3 – 6 градусов по Цельсию. В пяти минутах езды от отеля, в самой глубине леса, расположился дом Санта-Клауса. Из активного отдыха отель предлагают сафари на оленях, снегоходах и хаски.

Hotel Val De Neu, Испания

Hotel Val De Neu находится на одном из самых роскошных и знаменитых горнолыжных курортов – Бакейра-Берет, в Западных Пиренеях, на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь проложено больше 100 горнолыжных трасс, есть возможность заниматься фрирайдингом и хели-ски. В отеле – 120 номеров, не самых просторных, но очень уютных. В спа-центре делают косметические процедуры и массажи на косметике Sisley. После занятий активными видами спорта гостям предлагаются гидромассажные ванны и ужин в одном из четырех ресторанов: La Fondue (кухня горных районов), El Bosque (интернациональная кухня), El Bistro и La Nonna (блюда итальянской кухни).

Hotel Aurelio Lech, Австрия

Этот австрийский отель стал за пару лет любимым местом любителей горнолыжных курортов. Причина – в расположенности. Он построен на эксклюзивном курорте Лех-ам-Арльберг, там, где лыжный сезон длится пять месяцев и находятся лучшие трассы и природные ландшафты. Несмотря на ажиотаж вокруг отеля, здесь не так шумно, как в Куршавеле, наоборот, очень тихо и размеренно. Рестораны для гурманов, спа-центр, библиотека, комнаты для отдыха с каминами – неудивительно, что бронировать номера приходится за полгода.