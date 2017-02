Модные люди Лондона: Куда они ходят?

Гид от Farfetch

Онлайн-магазин Farfetch и блогер Люси Уильямс выбрали самые популярные места в Лондоне по мнению гостей LFW

Стартовала Лондонская неделя моды. Специально к ней автор популярного модного блога Fashion Me Now Люси Уильямс поделилась адресами, где в перерыве между показами любят проводить время гости Недели моды.

Вне зависимости от времени поездки в Лондон, Уильямс советует заглянуть в магазин Fortnum & Mason, где можно найти самые необычные деликатесы и подобрать редкий аромат в местном парфюмерном отделе. Устав от показов, Люси рекомендует отправиться в галереи Tate Britain и Saatchi. Кстати, сейчас в Tate проходит масштабная ретроспектива работ Дэвида Хокни. После выставок можно подкрепиться в соседних Riccardo's или The Good Life Eatery в Челси. Лучшие коктейли по мнению Уильямс делают в The Ladbroke Arms в Ноттинг Хилл и Ariadne's Nectar на Лэтимер-роуд, а самые вкусные завтраки подают в No 197 Chiswick Fire Station, Granger and Co, Bluebelles и Lowry & Baker. Запомниться и поход в книжный магазин Daunt Books на Мэрилебон-Хай-стрит, богатый на раритетные издания.

Подробнее ознакомиться с гидом Farfetch по Лондону и услышать специальный плейлист можно тут.

