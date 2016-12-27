От Хорватии до Танзании

По случаю выпуска 50-го юбилейного номера iFly KLM Magazine компания отобрала 50 самых красивых мест в мире и запустила конкурс

В список KLM вошли самые необычные и захватывающие дух туристические направления со всего мира: разноцветные горы в Китае, джазовый бар в Луизиане, озеро фламинго в Кении, подземные пещеры Новой Зеландии, подводные отели Танзании и даже музыкальный фестиваль Lollapalooza в Америке. На специальном интерактивном сайте пользователям предлагается выбрать пять желаемых направлений (сделать это довольно сложно, так как глаза разбегаются в разные стороны от обилия красивых пейзажей), а после заполнить данные о себе. Победитель конкурса получает два билета в оба конца по одному из выбранных направлений.

Даже если выиграть билеты не получится, этот сайт стоит внести в закладки – лучшего планнера путешествий не найти.