Как Мальдивы оказались дороже Астаны на 35 долларов?

Кто не мечтал хотя бы раз слетать на Мальдивы? Райский архипелаг в Индийском океане – красивый символ эксклюзивного и дорогого отдыха. Арт-директор Buro 24/7 Куат Абешев побывал на новом курорте Kandima Maldives и с удивлением обнаружил, что казахстанские отели не уступают островному отдыху в цене. Если быть совсем честными, цена разницы – $35. Мы стали разбираться, как такое возможно, и выяснили, что пока в казахстанской столице взвинчивают стоимость на время проведения международной выставки EXPO, отдых на Мальдивах становится доступнее. При этом его главные качества – приватность и роскошь – никуда не исчезли.

Новые Мальдивы. Так называют Kandima Maldives – современный и динамичный lifestyle-курорт, который еще 18 месяцев назад был девственным местом, а теперь готов пошатнуть основы островного отдыха. Это такой мальдивский Nikki Beach с молодым международным коллективом, который здесь прозвали Kandima buddies, подчеркивая задорный дух курорта.

Привычная цена отдыха на Мальдивах – $1800–$2400 за ночь. Но Kandima Maldives действительно меняет отношение к островному отдыху. Стоит отметить, что неделя в тех же "Восьми озерах" в Алматы обойдется семье из трех человек в $1500–$2000. Кто ездил в Астану этим летом знает, насколько неадекватно подняли цены столичные отели. Для сравнения: четыре дня в среднем Junior Suite астанинского Rixos будут стоить $1130, а вилла с бассейном и джакузи в Kandima Maldives – на $35 дороже. Хотя на выбор здесь – девять вариантов: от Beach или Sky Villa до Aqua Villas, стоящих прямо на воде с собственным джакузи. Есть варианты и для молодоженов с роскошными Honey Moon Aqua Pool Villas. К тому же Kandima приготовили заманчивый семейный пакет Family PlayKation с очень хорошими бонусами, включая мастер-классы по готовке пиццы для детей, бесплатное мороженое, выпечку из ресторанов Deli и Aroma и семейный пикник на пляже.

Несмотря на концепт современного курорта и люкса "без излишеств", в еде здесь можно побаловать себя богатым разнообразием мировой кухни, выбирая между ресторанами à la carte Azure, Smoked, Aroma, Deli и ресторанами-буфетами "all you can eat" – Flavour и Zest. Тут и бургеры, и лобстер на гриле, и обилие морепродуктов, а также свежих овощей, фруктов и вся палитра вкусов Юго-Восточной Азии с заметным преобладанием китайской и индийской кухни. Раз в неделю столы выносят прямо на пляж перед лагуной, украсив их свечами и расставив масляные лампы вокруг – все это часть вечера-барбекю из морепродуктов. Но самый изысканный вечер – это сюрреалистичный ужин на террасе ресторана высокой китайской кухни Sea Dragon: яркая луна, ночное небо, шум Индийского океана и отменное сет-меню с блюдами из говядины, курицы, лобстера и краба и такими деликатесами, как тушеный морской огурец или моллюски, обжаренные в белом вине, пудинг из манго или кокосовое желе на десерт.

Breeze Bar символично центральному расположению на острове – настоящий центр курорта. Утонченный, будто из иллюстраций Йоко Хонды: с бесконечным бассейном из голубой мозаики, шезлонгами и круглыми диванами цвета фуксии среди изящных пальм. К слову, это самый большой бассейн на Мальдивах. И здесь можно удивиться ценам – $3,70 за виски-саур или джин с тоником, что дешевле, чем во многих алматинских барах.

Велосипед в изучении трехкилометрового острова – верный друг. Если заехать подальше, забраться на дерево и глянуть в сторону океана, можно увидеть дельфинов. Они синхронно выныривают из воды, а потом также вместе прячут плавники в океане. Может, это – афалины, как Флиппер, или длиннорылые продельфины, которые часто здесь встречаются. Если вы с детьми, то Dolphin Quest на Kandima – обязательное развлечение, а детский городок Kandiland станет для малышей своим центром тусовки с развлекательной и обучающей программами, играми, батутом, фонтанами и услугой персональной няни. Так что взрослые могут отвлечься на более активный отдых.

Благо развлечений здесь масса. Даже если пропустить утреннюю йогу, день можно занять полностью. Я перепробовал практически все из списка в центре водных видов спорта Aquaholics: снорклинг, парасейлинг, каякинг и греблю на доске (SUP или stand-up paddle boarding). При желании можно обучиться дайвингу в специальном тренировочном бассейне.

Вокруг острова разрешена ловля рыбы в небольших количествах, поэтому рыбалка на закате – одно из самых ярких впечатлений. Катер выплывает далеко за пределы лагуны, команда превращается в официантов на палубе, угощая закусками, пивом и игристым вином. Капитан включает аутентичную мальдивскую музыку с приятным битом (на слух смесь индийской и арабской) и мы выходим в открытый океан. Но как только солнце садится, начинается активная ловля. Улов съешь сам, рекомендую – в сыром виде, обваляв в перце и соли. Это безумно вкусно. Что-то можно быстро пожарить на гриле. Шеф Санджит научит, как правильно и быстро разделать белого императора и красного снэппера.

У острова есть коралловые рифы, идеальные для дайвинга и снорклинга. Все, кто когда-либо пробовали эти виды спорта, понимают, какое это удивительное зрелище. Освободите память в смартфоне, берите удобную беззеркалку с гигабайтами памяти, потому что фотографировать захочется все. Еще лучше иметь водонепроницаемый кейс для камеры или телефон, который не боится погружения. В отличие iPhone7, S8 окунать в Индийский океан совершенно безопасно, конечно, если крепко держать в руках. Чувствуешь себя гостем в сказке, заглядывая в пестрое коралловое царство – тут и рыба-клоун, и мурены, и морские черепахи. Только сами рифы кажутся не такими красочными.

Как выяснилось, масштабное "отбеливание" кораллов – трагедия последних нескольких лет, сильно ударившая по всем Мальдивам. Из-за повышения температуры воды на 2–3 градуса рифы теряют цветные водоросли, источник питательных веществ и кислорода. По прогнозам к 2050 году планета может и вовсе потерять до 90% коралловых рифов, но некоторые ученые отмечают, что здешние рифы имеют хорошие шансы на восстановление.

Жак-Ив Кусто, посвятивший всю жизнь изучению и охране океана, верил, что "люди защищают то, что любят. Они любят то, что понимают. И понимают то, чему их учили". Все, кто когда-нибудь нырял к коралловым рифам, понимают, какое это чудо. А Мальдивы – идеальное место, где с океаном можно познакомиться и всей душой его полюбить. Тем более когда для привлечения туристов этот райский архипелаг становится доступнее.