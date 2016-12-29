Детокс и "перезагрузка" организма на турецком wellness-курорте Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya

Долой зимнюю депрессию и авитаминоз

Средиземноморская диета и отсутствие алкоголя, гидротермальные процедуры и массаж ватсу, соляная пещера и индивидуальные фитнес-программы. Восстановить силы после изматывающего декабря и насыщенных праздников, похудеть и получить заряд бодрости можно за десять дней на турецком wellness-курорте Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya в окрестностях Бодрума

В июле 2016 года известная во всем мире американская сеть оздоровительных курортов Canyon Ranch открыла первый wellness-ретрит на побережье Эгейского моря. На протяжении почти 40 лет Canyon Ranch предлагает клиентам обширный список восстановительных процедур. На приватный и роскошный курорт сбегают все: голливудские актрисы и актеры после длительных съемок, музыканты после тяжелейших турне, светские дамы после сезона вечеринок и просто приверженцы здорового образа жизни. Абстрагироваться от стрессов, насладиться спокойствием и восстановить силы теперь можно и в Европе – на турецком курорте Капланкая, расположенном недалеко от Бодрума.

Курорт Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya южного побережья Эгейского моря, обласканный солнцем и окруженный дикими оливковыми деревьями и кипарисами, уже одним своим видом и расположением оказывает терапевтическое действие на организм. А в сочетании с целым комплексом оздоровительных процедур, назначает которая целая армия специалистов, – тем более!

Wellness-ретрит включает в себя 141 просторный номер. 69 номеров и 6 номеров "люкс" расположены в самом отеле, остальные 66 – на склонах курорта. Для семейных пар, в частности, для тех, кто приезжает в Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya с детьми, в распоряжении виллы. Для маленьких гостей на территории отеля действует детский клуб. Какой бы номер или вилла не были бы выбраны, вид из них открывается всегда один – на Эгейское море. Проектировал курорт архитектор Карлос Ферратер, чьи работы отличаются строгими геометрическими формами. Современный отель может похвастаться большой коллекцией произведений искусства, отобранных Симоной и Микаэлой де Пюри.

Впечатляет и территория Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya – десять тысяч квадратных метров, на которых расположились самый большой в Европе спа-центр, а также фитнес- и оздоровительный центр. Приводит в чувство уставших путешественников целая армия специалистов: спортивные врачи, терапевты, диетологи, физиологи и психологи. До приезда каждый гость курорта заполняет электронную анкету, в которой указывает, что его беспокоит, какие цели преследует. После специалисты составляют индивидуальную программу. По приезде гость проходит дополнительную, более полную и точную консультацию. Если в приоритете сброс лишнего веса, специалисты назначат специальную диету, программу тренировок и комплекс спа-процедур. Однако специалисты Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya стараются не только привести гостя к желаемому результату, но и в целом сформировать привычку вести здоровый образ жизни.

Питание в Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya правильное, дробное, без соли. Блюда – с большим количеством фруктов, овощей и зелени. В рационе преобладает средиземноморская кухня. Если хочется бургер – пожалуйста, будет, но вегетарианский. Вместо кофе и алкоголя – смузи, фреши, травяные чаи.

Оздоровительный центр курорта располагает всем необходимым для полного восстановления организма: соляные пещеры, гидротермальные процедуры Aquavana (финская сауна, комната Crystal Steam – кристальная парная, HydroSpa – большой бассейн с расслабляющими массажными станциями и бодрящие прохладные души); специальные кабинеты для принятия грязевых ванн и для гидротерапии; хамамы и бассейн с массажем ватсу.

Ватсу – водный массаж. Мягкие и плавные движения в теплой воде успокаивают нервную систему и снимают энергетические зажимы в теле, позволяя жизненной энергии свободно циркулировать. Ватсу благотворно влияет на мышечную и нервную систему, а также снижает стресс. Нежное давление и растяжки во время массажа позволяют пациенту почувствовать себя так же комфортно, как в материнской утробе.

Фитнес-центр оборудован кардио- и силовыми тренажерами Technogym. Сюда же входят частная студия Kinesis, студия пилатеса, йоги, для занятий на велотренажерах, корты для уоллибола и ракетбола, также открытая площадка на побережье для занятий йогой и TRX. Активный отдых и экскурсии включают морской каякинг, виндсерфинг, поездки в Бодрум, вертолетные экскурсии и посещение археологических объектов в регионе.

Благодаря такой насыщенной оздоровительной программе, которая включает в себя процедуры в спа-центре, прогулки, фитнес, легкое питание и различные виды массажа, улучшение самочувствия и настроения гарантировано. Есть, кстати, вероятность, что после посещения Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya можно навсегда стать поклонником здорового образа жизни. Если с первого раза не получится – всегда можно вернуться.