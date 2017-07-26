Культурные и кулинарные открытия в отеле Jumeirah Al Naseem

В декабре прошлого года в Дубае заработал новый отель Jumeirah Al Naseem. Его открытие было своего рода заявлением о том, что строительство "империи Jumeirah" продолжается. Таким образом, Jumeirah Al Naseem стал четвертым отелем курорта Madinat Jumeirah, гармонично завершившим роскошный комплекс. Он расположен вдоль самого длинного частного пляжа Дубая, в непосредственной близости от других отелей Jumeirah: знаменитого отеля-паруса Burj Al Arab Jumeirah, Jumeirah Beach Hotel и аквапарка Wild Wadi.

Название Al Naseem в переводе с арабского языка означает "легкий ветер" или "морской бриз", отражая расположение отеля, великолепные виды на море, открывающиеся с курорта, и дизайн. Самый юный отель семейства Jumeirah – воплощение единения арабской культуры и традиций с современными тенденциями. Успокаивающие оттенки песочного, кремового и коричневого в интерьере, отсылающие к песчаным дюнам, гармонично сочетаются с морскими и жемчужными (дань традиционному ремеслу по добыче жемчуга) тонами.

В лобби Jumeirah Al Naseem установлена стальная скульптура в виде каравана верблюдов авторства художника Маттара бин Лахея. В отеле вообще очень много предметов искусства. Например, современное искусство Эмиратов отражено и в дизайне новых багги. Он отсылает к искусству арабской каллиграфии, женским образам, морской жизни и традициям Эмиратов. Декорировали багги местные художники в сотрудничестве с Dubai Culture.

В Jumeirah Al Naseem на выбор 430 номеров и люксов. 12 люксов специально оборудованы для семейного отдыха. Поражают размерами два президентских и один королевский люкс, расположенные на верхнем этаже. На террритории отеля – уединенные сады и единственный в своем роде черепаший заповедник, созданный для ухода за морскими черепахами.

01

/

04 02

/

04 03

/

04 04

/

04

На протяжении веков арабы очень много путешествовали. Пересекая Средиземное море или посещая незнакомые страны, они оставляли свой след в архитектуре, искусстве, моде и кухне.

Концепцию путешествий руководство Jumeirah Al Naseem воплотило в полной мере в кулинарии и гастрономии. Гостей отеля ждет настоящее кулинарное путешествие: от вдохновленного Марокко лобби-лаунжа Al Mandhar (здесь обязательно стоит попробовать чаи масала и карак, бокадильо и марокканский пирог с цыпленком) до бара с полезными закусками Kalsa Pool Bar, названного в честь пригорода Палермо, где располагался дворец эмира во времена существования Сицилийского эмирата. От эклектичного пляжного ресторана Rockfish, где средиземноморские морепродукты готовят на восточный манер, до знакомства со специями в располагающей обстановке Summersalt Beach Club.

Помимо этого, гостям доступно более 40 ресторанов и баров на территории Madinat Jumeirah, среди которых Pierchic, Pai Thai и The Hide, а также свыше 20 ресторанов в соседних отелях Jumeirah. Продолжить кулинарное путешествие можно вблизи черепашьего заповедника. Здесь расположены рестораны международных брендов: нью-йоркский Black Tap с крафтовыми бургерами, ресторан тосканской кухни Il Borro by Salvatore Ferragamo, японский Katsuya, над дизайном которого поработал Филипп Старк, а также ресторан дубайской сети Flamingo's. Кроме этого, в отеле действует специальное предложение Jumeirah Flavours, по которому гости получают завтраки, обеды или ужины на выбор в более 60 ресторанах в отелях Jumeirah в Дубае.