Учимся снимать на iPhone 7 и 7 Plus

Как фотографировать во время видеосъемки

С последним обновлением видеокамера iPhone 7 получила новую функцию – появилась возможность снимать видео и фотографировать одновременно. Если начать съемку, в нижнем левом углу появиться дополнительная кнопка для фотографии, которая автоматически сохраняет отснятое в галерею.

Как снять качественный портрет на iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus обладает специальным режимом "Портрет". Во время съемки необходимо убедиться в наличии эффекта глубины резкости (художественное размытие фона). iPhone 7 Plus – первый смартфон c подобной функцией. Это позволяет снимать не хуже зеркальных фотокамер. Функция доступна после обновления iOS 10.1.

Съемка в движении

Функция, которой многие пользовались совершенно случайно. Если требуется запечатлеть быстродвижущийся объект, камера обладает специальным скоростным режимом (захват 10 кадров в секунду). Зажав кнопку съемки, камера начнет щелкать беспрерывно. После можно свободно выбрать понравившийся кадр.

Макросъемка

Чтобы сделать кадр, нужно подобраться к объекту не менее, чем на 10 сантиметров. Обязательно выставить вручную фокус и отрегулировать экспозицию. Умная камера телефона способна захватывать даже мельчайшие детали: от капель росы до мелких насекомых.

Съемка во время "золотого часа"

"Золотым" называют первый час после рассвета и последний перед закатом. В это время солнце находится максимально низко, естественный свет наиболее рассеянный и мягкий. Снимать необходимо тыльной стороной к солнцу, чтобы свет попадал прямиком на объект. Из-за повышенной яркости требуется снизить уровень экспозиции и затемнить фотографию.

Съемка без вспышки

Самый тривиальный видеоурок из всей серии. Найдите источник света, выключите вспышку, снимите. Объяснять это кажется избыточным, однако пользователи часто забывают о важности хорошего света. Для регулировки экспозиции нужно коснуться объекта и отрегулировать ползунок вручную.

Как снять вертикальную панораму

Режим панорамы интуитивно используется горизонтально. В особенности на открытых пространствах, когда хочется показать масштаб пейзажа. Apple акцентирует внимание на хорошей локации. Необходимо начать с самой нижней точки. Затем медленно и уверенно провести камеру до верхней границы.

Как снять уникальный угол

Со временем все устают от монотонно одинаковых фотографий. Apple предлагает нам поэкспериментировать. Снять намеренно заваленный горизонт. Нарочно захватить только верхний угол, присесть и снять с нижней точки. Подойти на пару шагов ближе и не бояться экспериментировать.

Съемка селфи с таймером

Часто возникает ситуация, когда длины руки не хватает для хорошего селфи. Для таких случаев iPhone оснащен функцией таймера. Необходимо переключиться на фронтальную камеру, поставить и стабилизировать смартфон, выставить время (3 или 10 секунд), нажать кнопку съемки и убежать позировать.