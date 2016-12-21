Домашний помощник

Глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в социальной сети видео о разработанной им системе искусственного интеллекта, которая выполняет роль помощника по дому, наподобие Джарвиса из фильма "Железный человек"

Идеей создания домашней системы искусственного интеллекта, которая бы помогала решать личные и рабочие задачи, Марк Цукерберг поделился еще в начале 2016 года. Вчера на своей странице Facebook Цукерберг, наконец, представил ее всему миру. "После года кодинга, знакомьтесь – Джарвис", – написал глава Facebook. Разработанная им система может управлять светом, температурой, дверьми, камерами и "умными" устройствами, установленными в доме. Самим же "Джарвисом" можно управлять с помощью голосового приложения для iPhone, бота Facebook Messenger или камеры наблюдения. В систему также встроены алгоритмы распознавания и анализа речи и технология распознавания лиц.

В ролике "Джарвис" разбудил Марка Цукерберга, поговорил с его дочкой на китайском языке, "выстрелил" в него чистой футболкой, приготовил тосты и отказался включить хорошие песни группы Nickelback, "так как их не существует". А озвучил искусственный интеллект в ролике актер Морган Фриман.