The Ocean Cleanup очистят Тихий океан за пять лет

В 1997 году океанограф Чарльз Мур впервые открыл "большое тихоокеанское мусорное пятно" - огромное скопление пластика и человеческих отходов, принесенные водами Северо-Тихоокеанской системы течений. Он плыл по океану целую неделю, и со всех сторон его окружал мусор. В процессе аккреции даже образовались небольшие плотные острова, по которым можно ходить. По неофициальным подсчетам, в Тихом океане плавает порядка пяти триллионов кусков пластика, общим весом, превышающим 250 000 тон.

Пять лет назад восемнадцатилетний Боян Слэт выступил с важной речью на конференции TED. Он предложил очистить Тихий океан от мусора. Его предложения были просты, но гениальны. Скептики раскритиковали идею, назвав ее "затратной" и "недостижимой". Юношеский максимализм все же взял верх, и сейчас в фонде Слэта The Ocean Cleanup работает 65 человек. Сумма пожертвований превысила планку в $30 миллионов. А проект поддерживает такая именитая личность, как основатель PayPal Питер Тиль.

Идея заключается в постройке автономных барьеров, напоминающих рыболовные сети. Изначально планировался один большой прототип, длиной 60 миль, закрепленный на дне океана. Теперь Боян Слэт предлагает построить более 50 сетей, длиной 0,6 мили каждая. Они будут расположены таким образом, что течение сможет доставлять мусор прямиком в сеть. А барьер будет дрейфовать вместе с мусором и автоматически плыть в самые крупные скопления. Было решено закрепить плавучий якорь в глубоководье, что позволило значительно снизить стоимость проекта. Весь мусор после сбора отправляется на сушу для переработки. Изначально планировалось очистить 42% мусорного пятна за 10 лет, стоимость проекта составила бы $320 миллионов. Учитывая все нововведения, время реализации сократилось вдвое.