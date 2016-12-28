Официальные данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отследило маршрут Санта-Клауса

Еще накануне Рождества NORAD запустил свой ежегодный сервис по отслеживанию маршрута Санта-Клауса. Как заявляет Командование воздушно-космической обороны, они следят за всеми передвижениями Санты еще с 1955 года. Эта дата не случайна. 61 год назад одна из американских газет по ошибке опубликовала в качестве "телефона Санты" секретный номер Командования воздушно-космической обороны. Чтобы не разочаровывать детей, с 1955 года и до сих пор NORAD ежегодно отвечает на все письма детей от имени Санты.

"Датчик Санты" NORAD запустил в 2007 году. С помощью специального сервиса маршрут Санта-Клауса можно отслеживать в режиме онлайн, а также проверить количество доставленных подарков. Согласно данным сайта, в этом году Санта раздал больше семи миллиардов подарков. На карте NORAD можно найти и Казахстан. Правда, во время своего путешествия Санта Клаус посетил всего один город – Астану. Стоит заметить, что в СНГ Санта почти не наведывался. На сайте NORAD это объясняется по одной простой причине: уже через две недели развозить подарки здесь будет Дед Мороз.

Ознакомиться с маршрутом Санта-Клауса подробнее можно тут.