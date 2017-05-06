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Сам себе режиссер: дрон за 50 евро
Снять красивое видео с высоты птичьего полета теперь можно с помощью устройства, альтернативного дрону
Гаджет AER напоминает огромный резиновый дротик. На его основание крепится камера GoPro (Hero, 3+, 4 и 5), и полноценная, дешевая альтернатива дрону готова. Контролировать его, правда, тяжелее. И навыки игры в дартс здесь пригодятся. Устройство не требует калибровки, зарядки, пенный наполнитель защищает его от ударов. Все, что нужно сделать – это бросить его, а перспектива и кадр будут целиком и полностью зависеть от ловкости.
Разработчики выложили свой проект на независимую платформу Kickstarter. Их уже поддержало 1947 человек, и они собрали 123.602 евро из необходимых 70.000. Уже доступен предзаказ, цена на единицу составляет 50 евро.
Николя Вюинье, горнолыжник опубликовал в YouTube видео под название "Дрон для бедных", где наглядно показал принцип работы гаджета.
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