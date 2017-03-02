Для собственной программы Tested

Один из ведущих научно-популярного шоу “Разрушители легенд” и специалист по спецэффектам Адам Сэвидж в деталях рассматривает роботов-гейш из трейлеров “Призрака в доспехах”

Адам Сэвидж известен как один из ведущих культового научно-популярного шоу "Разрушители легенд". Помимо этого, он ведет собственную программу на Youtube под названием Tested. В одном из последних ее эпизодов ведущий посетил студию Weta Workshop в США. Именно там создавались роботы для фильма "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Премьера фильма состоится только 30 марта, хотя впечатляют даже трейлеры. Во многом благодаря красочным спецэффектам и техническому оснащению, в том числе, роботам-убийцам в виде гейш. Специально для Tested Адам Сэвидж взял интервью у их создателя Ричарда Тейлора. Разработчик также наглядно продемонстрировал принцип работы "киборгов".

Как рассказывает Тейлор, режиссер "Призрака в доспехах" Руперт Сандерс не хотел злоупотреблять спецэффектами, чтобы сделать фильм более реальным. Потому и обратился к студии Weta Workshop, у которых заказал несколько функционирующих роботов для съемок. Как можно увидеть в трейлерах, роботы-гейши могут раскрывать свои лица по принципу цветочного бутона. Самой сложной задачей Тейлор называет как раз то, чтобы после эффектного трюка все части лица возвращались в первоначальное положение. Необычная внешность роботов списана с японской актрисы Рилы Фукусима ("Россомаха: Бессмертный", "Терраформирование"). Дизайнеры сделали ее черты максимально симметричными, чтобы еще сильнее подчеркнуть ее необычную внешность. Внутри каждого робота находится актер - на эту роль были выбраны только азиатские исполнители, в виду специфичного строения лица. Как наглядно показал Тейлор, маски легко снимать с головы, правда, в них блокируется функция периферического зрения. В трейлерах видно, что у роботов абсолютно черные глазницы - маски оснащены темными линзами, как у солнцезащитных очков. Для некоторых сцен приходилось создавать не только бюсты роботов, но и полноценные тела, включая "внутренности". Их дизайн списан с научно-фантастических книг и набросков ученых XVII-XVIII веков.

Кстати, Адам Сэвидж также известен как талантливый специалист по спецэффектам. Он работал над такими фильмами, как "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов", "Терминатор 3: Восстание машин", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".

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