Qazaq App – приложение для изучения казахского языка

"С нуля"

Несмотря на то, что казахский язык носит в стране статус государственного, огромное количество людей его попросту не знает. Для тех, кто хотел бы освоить казахский язык и научиться на нем говорить, появилось казахстанское приложение Qazaq App

Разработчики Qazaq App уверены, используя современные технологии и специально разработанную методику, выучить казахский язык будет гораздо легче. Qazaq App в целом создан по подобию самого популярного приложения по изучению языков Duolingo. У приложения очень удобная навигация, собственная методика и интересная форма изучения языка. Слова и фразы разделены по тематикам или урокам: основы, семья, дом, природа, домашние животные, еда и т.д.

Образовательный аспект приложения заключается не только в изучении казахского языка. Так, приложение выдает исторические факты о батырах Казахстана, казахские пословицы и поговорки вместе с переводом на русский язык.

За разработку Qazaq App отвечала компания Intellection Studio, во главе с ее руководителем Бакытжаном Байжикеновым, выпускником London School of Economics and Political Sciences, с опытом работы в Кремниевой долине США.

Приложение Qazaq App доступно для скачивания в App Store.