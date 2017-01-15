Polaroid Pop - новая модель камеры с функцией мгновенной печати

Старт продаж - конец 2017 года

Компания Polaroid, празднующая в этом году свое 70-летие, показала на выставке CES 2017 Polaroid Pop – обновленную версию камеры с функцией мгновенной печати

Камера получила название Polaroid Pop. В миниатюрном корпусе находится цифровая камера с разрешением 20 Мп и принтер, в котором используется технология Zero Ink. По большому счету, в техническом отношении Polaroid Pop ничем не отличается от предыдущей модели Polaroid Z340. Поменялся лишь дизайн. Теперь это еще более удобная камера без лишних деталей, способная поместиться в карман. Камера поддерживает съемку видео Full HD. Встроенный принтер позволяет получать снимки размером 89 х 108 мм. Для печати используется специальная бумага. О цене на Polaroid Pop производитель пока молчит, зато известна дата выхода камеры в продажу - четвертый квартал 2017 года.