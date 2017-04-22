Первый успешный полет летающего автомобиля Lilium

Кажется, что совсем скоро мы будем жить в самом настоящем будущем. Небольшая компания из Мюнхена Lilium намерена воплотить в жизнь мечты футуристов. На этой неделе состоялся первый успешный полет летающего автомобиля.

Прототип VTOL полностью электрический и взлетает вертикально, словно вертолет. Однако затем автомобиль устремляется вперед. Он работает на реактивной тяге, на 10-метровых крыльях установлены 36 независимых двигателей. Они приводятся в движение закрылками, благодаря им и меняется вектор движения. Максимальная скорость составляет 300 км/ч. Полный заряд батареи позволит пролететь порядка 300 километров. Сооснователь компании говорит, что подобную батарею можно найти в любой Tesla.

Сама идея летающего автомобиля вызывает опасения. В Lilium очень серьезно относятся к вопросу безопасности, поэтому каждый летательный аппарат снабжен парашютами. А специальная система FEPS предотвращает опасные маневры пилотом и не позволяет летать в опасных участках. Основатели видят будущее проекта VTOL своеобразным аэротакси по запросу, Uber в небе. Но цены на полет будут составлять почти в 9 раз меньше. В планах компании построить 5-местную версию летающего автомобиля.

Идея электрической авиации пока находится только в стадии концепта. А летающие автомобили вовсе кажутся небезопасной, непрактичной затеей. Но когда-то и дорожные машины на электрической тяге казались фантастикой. Илон Маск переубедил каждого.

Uber, Google и Tesla также заинтересованы новой технологией.