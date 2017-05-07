Оставьте свой смартфон дома

Современная жизнь не позволяет оторваться от гаджетов. Проверить почту, пообщаться в мессенджерах, выложить фотографию, посмотреть гифки с кошками и ролики на YouTube – повседневная рутина. Постоянный контакт с техникой беспокоит многих. Проект The Light Phone хочет это исправить, убрать из повседневной жизни все лишнее, но оставить вас в зоне доступа.

Небольшой телефон размером с кредитную карту буквально. Его можно поместить в кошелек. Он позволяет звонить, сохранить 9 номеров и посмотреть время. Больше ничего. Никакого интернета, WhatsApp, Instagram и т. д. С помощью Bluetooth его можно подключить к любому смартфону и настроить переадресацию звонков. Вы можете оставить все надоедливые оповещения и сообщения дома, но самые важные звонки вас все же найдут.

Проект начал свою жизнь на платформе Kickstarter. Его поддержали 3187 человек, и идея собрала $415 000 из необходимых $200 000. Light Phone доступен для предзаказа уже сейчас по цене $150. Доступен в двух цветах – белом и черном. Поставки начнутся в конце этого месяца.