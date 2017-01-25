Vertu Constellation

Vertu разработал новый смартфон - Vertu Constellation. Создавала его компания специально для тех, кто много путешествует - он поддерживает технологию Dual Sim и имеет глобальный доступ к 57 миллионам точек Wi-Fi

Новый смартфон Vertu называют "глобальным телефоном". Понимая, что многие клиенты живут на несколько стран, много путешествуют и совершают деловые поездки в разные уголки мира, компания сделала Constellation первым смартфоном Vertu, поддерживающим технологию Dual Sim. Благодаря этому пользователи могут переключаться между разными сим-картами и сетями в зависимости от своего местонахождения. Кроме этого, инженеры Vertu сделали так, чтобы Constellation всегда работал в режиме, оптимальном для региона, в котором находится пользователь. Хорошая связь по всему миру дополняется глобальным доступом к 57 миллионам точек доступа Wi-Fi от iPass, крупнейшейWi-Fi сети в мире.

Constellation оснащен 12 МП камерой и системой виртуального объемного звучания Dolby Digital Plus, имеет самое высокое разрешение экрана - 3,6 миллиона пикселей и полный комплект знаменитых сервисов Vertu, в том числе, Vertu Concierge и Life. В продажу смартфон поступит в конце марта и будет доступен в трех оттенках: шоколадном, темно-зеленом и малиновом.