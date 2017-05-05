Почему не нужно выбрасывать старые кассеты

Винтаж и ретро с каждым днем становятся все более популярными. Будь это мир кино, видеоигр, моды или музыки. Аналоговый формат аудио не просто набрал обороты, он обогнал интернет. Продажи винила в Великобритании в прошлом году составили 2,4 миллиона фунтов, тогда как продажи музыки онлайн – 2,1 миллиона.

Все дело в тактильных ощущениях аналогового формата, качестве звука или просто в тренде. Независимо от этого винил остается сложно-доступным форматом. Хорошие проигрыватели стоят около $1000, а качественные пластинки начинаются от $30. На удивление, единственной альтернативой стали кассеты. Забудьте о том, что кассеты звучат плохо, это неправда. Больше не нужен огромный проигрыватель размером со стенной шкаф. Компания Elbow планирует сохранить все прелести аналоговой формы в компактном дизайне.

Небольшой проигрыватель цепляется на кассету и с помощью моторчика начинает тянуть ленту. Несмотря на свои размеры, плеер обладает всеми необходимыми функциями – мини-USB-порт для зарядки и стандартный 3,5-миллиметровый выход для вывода аудио. Есть даже специальная иголка, с помощью которой его можно нацепить на одежду. Пока идея находится на стадии концепта, но многие инвесторы заинтересованы в поддержке проекта.

А пока ELBOW налаживает производство, вы можете начать собирать свою собственную коллекцию. Качественные кассеты до сих пор производятся независимыми компаниями, например, National Audio Company. Новую кассетную музыку можно приобрести на сайтах Sanity Muffin, United Cassettes, Burger Records, Lost Sound Tapes, Post Pop Records и Blue Tapes.