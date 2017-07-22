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Впервые NASA привлечет к своим исследованиям обычных людей
Каждый сможет внести свою лепту в исследование
21 августа 2017 года на территории США случится полное солнечное затмение. По этой причине NASA решили провести массовое исследование с участием жителей США. В период затмения температура, состояние облаков и поведение животных изменяются. Но ученые до сих пор не выясняли масштаба подобных аномалий. Главной целью исследования станет определение перепада температуры во время полного солнечного затмения. Для этого NASA требуется помощь людей со всего континента.
Желающим участвовать в исследовании необходимо скачать приложение Globe Observer, зарегистрировать свой аккаунт и обзавестись хорошим термометром. Приложение пояснит все последующие шаги. Тем самым каждый желающий сможет зарегистрировать свои показания температуры и добавить их в общую базу данных.
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