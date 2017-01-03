3 января 2017 года

Нашумевшее мобильное приложение по отслеживанию состояния воздуха в Алматы AUA возобновило свою работу

Казахстанское приложение вернулось в App Store и Google Play 3 января и уже в новой версии. Согласно официальной информации, теперь приложение отслеживает изменения в воздухе за счет концентрации частиц PM2,5, а не PM10, как прежде. Причина в том, что они мельче, легко преодолевают биологические барьеры организма и потому представляют еще большую опасность для здоровья человека. Еще одно обновление заключается в том, что, согласно стандарту Казгидромета, AUA измеряет концентрацию пыли не в микрограммах, а в миллиграммах. 1 миллиграмм - это 1000 микрограмм.

Обновленное приложение AUA отслеживает не только текущее состояние воздуха в городе, а также дневное и месячное. Уровень загрязнения воздуха легко определить по пунктирной линии, которая представляет собой допустимую среднесуточную концентрацию пыли в Казахстане. Она равна 0.035 мг/м3.

Мониторинг воздуха происходит за счет специального оборудования - пылемера ВАМ-1020, одобренного Казгидрометом.

Напомним, что AUA впервые запустилось в ноябре 2015 года фондом Common Sense. Приложение приостановило свою работу для проверки оборудования по рекомендации Казгидромета.

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