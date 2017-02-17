В 1950 году Рэй Брэдбери опубликовал небольшой рассказ "Будет ласковый дождь" из своего знаменитого цикла "Марсианские хроники". Писатель создал концепцию дома, который избавил бы человека от любых забот – безупречно выстроенная система поддерживает идеальную чистоту в доме, самостоятельно готовит еду, а по вечерам зачитывает хозяевам стихи. Рассказ тут же стал культовым, а сейчас становится ясно, что и пророческим тоже.

Ведущие компании мира берутся за создание технологий, которые бы максимально облегчили быт человека. Главные новинки Samsung – как раз из таких. За последний год компания объявила о запуске целого ряда амбициозных проектов,  таких как смартфоны со складными экранами и "умные" линзы со встроенной камерой. А в конце прошлого года презентовала смартфон с действующим сканером радужки.

Мы побывали на международной конференции Samsung CIS Forum в Барселоне. Рассказываем о главных изменениях, которые инженеры компании подготовили для наших домов.

 

Стиральные и сушильные машины

Современному покупателю не интересно слышать цифры – его нужно удивлять. Поэтому новинки Samsung всегда более технологичные, чем предыдущие версии. Так, в прошлом году одной из самых популярных стиральных машин Samsung стала модель с технологией AddWash, которая позволяет добавлять в барабан белье или ополаскиватель в любой момент стирки. Ее уже можно найти в казахстанских магазинах.

Главная новинка этого года  модель WD9900M Flex Wash. Ее принципиальное отличие в том, что она позволяет одновременно стирать вещи, которые смешивать ни в коем случае нельзя. Как черный шерстяной свитер и белое постельное белье из египетского хлопка. Машина работает при загрузке до 17 кг в основном барабане и 3,5 – в дополнительном. Кроме нее, Samsung впервые представил сушильный аппарат DV6000K, который можно устанавливать прямо на стиральную машину для экономии места. 

Как в рассказах Брэдбери: Умный дом от Samsung


Духовые шкафы

Инженеры Samsung изобрели уникальную технологию Dual Cook, которая позволяет готовить в одной духовке сразу два блюда: независимо друг от друга, с разной температурой и без смешения запахов. Например, с готовкой основного блюда и десерта можно будет управиться всего за час. Использовать духовку Samsung можно и по старинке. Модель уже представлена в официальной продаже на территории РК.

Как в рассказах Брэдбери: Умный дом от Samsung

 

Пылесосы

Новый пылесос Samsung VR9300 оснащен мотором Digital Inverter, который в 80 раз мощнее любой другой модели в своем классе. Самое интересное, что уборкой можно заниматься на расстоянии, с помощью Wi-Fi и специального приложения, находясь в это время в офисе или на шумной вечеринке в пятницу.

Как в рассказах Брэдбери: Умный дом от Samsung

Другая новинка Samsung - пылесос c технологией Anti-Tangle, который автоматически отделяет шерсть и мусор от внутреннего фильтра. Таким образом, он практически не способен засориться и не теряет в мощности со временем. Технология Anti-Tangle применяется и в щетках, поэтому их больше не придется чистить вручную. Пылесос уже поступил в продажу в Казахстане.

Как в рассказах Брэдбери: Умный дом от Samsung

 

Кондиционеры

Новая линейка кондиционеров Samsung сначала работает в режиме быстрого охлаждения Fast Cooling Mode, а позже переключается в режим Wind-Free. Кондиционеры автоматически поддерживают комфортную температуру "неподвижным потоком" воздуха. Такой подход не только удобен, он также позволяет снизить потребление электроэнергии до 72% по сравнению с режимом быстрого охлаждения. Кондиционер AR9500M поступит в продажу весной.

 

Телевизоры

Одна из главных новинок Samsung в этом году  новый тип телевизоров на квантовых точках QLED. Экран практически не отражает бликов, благодаря чему передает глубочайшие оттенки черного цвета. Яркость экрана составляет от 1500 до 2000 нит. Для сравнения: среднестатистический современный телевизор работает с яркостью 400500 нит. Одна из крупнейших европейских научно-технических ассоциаций VDE признала QLED первой технологией, которая отображает 100% цветового объема. Кроме того, телевизоры Samsung можно будет вписать в любой интерьер: новинка представлена сразу в нескольких вариантах дизайна.

 

Компьютеры

Специально для профессиональных геймеров компания Samsung представила новый изогнутый монитор премиум-класса: с WQHD-дисплеем, с диагональю 31,5 дюйма и радиусом кривизны 1800 метров.

Как в рассказах Брэдбери: Умный дом от Samsung

 