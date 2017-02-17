Как в рассказах Брэдбери: Умный дом от Samsung

Главные новинки 2017 года

Теперь можно не убирать самому дом, можно одновременно стирать белье, которое смешивать нельзя, и готовить в одной духовке рыбу и шоколадный бисквит. Рассказываем о главных новинках Samsung, которые уже в этом году превращают научную фантастику в реальную жизнь

В 1950 году Рэй Брэдбери опубликовал небольшой рассказ "Будет ласковый дождь" из своего знаменитого цикла "Марсианские хроники". Писатель создал концепцию дома, который избавил бы человека от любых забот – безупречно выстроенная система поддерживает идеальную чистоту в доме, самостоятельно готовит еду, а по вечерам зачитывает хозяевам стихи. Рассказ тут же стал культовым, а сейчас становится ясно, что и пророческим тоже.

Ведущие компании мира берутся за создание технологий, которые бы максимально облегчили быт человека. Главные новинки Samsung – как раз из таких. За последний год компания объявила о запуске целого ряда амбициозных проектов, таких как смартфоны со складными экранами и "умные" линзы со встроенной камерой. А в конце прошлого года презентовала смартфон с действующим сканером радужки.

Мы побывали на международной конференции Samsung CIS Forum в Барселоне. Рассказываем о главных изменениях, которые инженеры компании подготовили для наших домов.

Стиральные и сушильные машины

Современному покупателю не интересно слышать цифры – его нужно удивлять. Поэтому новинки Samsung всегда более технологичные, чем предыдущие версии. Так, в прошлом году одной из самых популярных стиральных машин Samsung стала модель с технологией AddWash, которая позволяет добавлять в барабан белье или ополаскиватель в любой момент стирки. Ее уже можно найти в казахстанских магазинах.

Главная новинка этого года – модель WD9900M Flex Wash. Ее принципиальное отличие в том, что она позволяет одновременно стирать вещи, которые смешивать ни в коем случае нельзя. Как черный шерстяной свитер и белое постельное белье из египетского хлопка. Машина работает при загрузке до 17 кг в основном барабане и 3,5 – в дополнительном. Кроме нее, Samsung впервые представил сушильный аппарат DV6000K, который можно устанавливать прямо на стиральную машину для экономии места.





Духовые шкафы

Инженеры Samsung изобрели уникальную технологию Dual Cook, которая позволяет готовить в одной духовке сразу два блюда: независимо друг от друга, с разной температурой и без смешения запахов. Например, с готовкой основного блюда и десерта можно будет управиться всего за час. Использовать духовку Samsung можно и по старинке. Модель уже представлена в официальной продаже на территории РК.

Пылесосы

Новый пылесос Samsung VR9300 оснащен мотором Digital Inverter, который в 80 раз мощнее любой другой модели в своем классе. Самое интересное, что уборкой можно заниматься на расстоянии, с помощью Wi-Fi и специального приложения, находясь в это время в офисе или на шумной вечеринке в пятницу.

Другая новинка Samsung - пылесос c технологией Anti-Tangle, который автоматически отделяет шерсть и мусор от внутреннего фильтра. Таким образом, он практически не способен засориться и не теряет в мощности со временем. Технология Anti-Tangle применяется и в щетках, поэтому их больше не придется чистить вручную. Пылесос уже поступил в продажу в Казахстане.

Кондиционеры

Новая линейка кондиционеров Samsung сначала работает в режиме быстрого охлаждения Fast Cooling Mode, а позже переключается в режим Wind-Free. Кондиционеры автоматически поддерживают комфортную температуру "неподвижным потоком" воздуха. Такой подход не только удобен, он также позволяет снизить потребление электроэнергии до 72% по сравнению с режимом быстрого охлаждения. Кондиционер AR9500M поступит в продажу весной.

Телевизоры

Одна из главных новинок Samsung в этом году – новый тип телевизоров на квантовых точках QLED. Экран практически не отражает бликов, благодаря чему передает глубочайшие оттенки черного цвета. Яркость экрана составляет от 1500 до 2000 нит. Для сравнения: среднестатистический современный телевизор работает с яркостью 400–500 нит. Одна из крупнейших европейских научно-технических ассоциаций VDE признала QLED первой технологией, которая отображает 100% цветового объема. Кроме того, телевизоры Samsung можно будет вписать в любой интерьер: новинка представлена сразу в нескольких вариантах дизайна.

Компьютеры

Специально для профессиональных геймеров компания Samsung представила новый изогнутый монитор премиум-класса: с WQHD-дисплеем, с диагональю 31,5 дюйма и радиусом кривизны 1800 метров.



