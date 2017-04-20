Виртуальная и дополненная реальности от Facebook – первая информация

На конференции для разработчиков F8 в Сан-Франциско Марк Цукерберг рассказал о разработках Facebook в области AR (дополненной реальности).

В будущем Facebook планирует создать первую массовую открытую платформу дополненной реальности, доступную каждому владельцу обычного смартфона. За прошедшие 18 месяцев в Facebook, Instagram и WhatsApp появилось множество дополнительных функций. И это лишь первый шаг на пути к полной интеграции. В ходе конференции Марк продемонстрировал по-настоящему революционные инновации. Хотите заполнить статичную фотографию комнаты водой? Никаких проблем. Превратить дом в Хогвартс? Требуется всего одно нажатие. Пустые стены в мире дополненной реальности превратятся в холсты и фрески, обыкновенные столы – в игровое поле для детей, а в вашей миске с хлопьями начнут плавать акулы.

Появится возможность оставлять цифровые записки по всему миру. Если друг на Facebook сфотографирует новый ресторан – ему покажут ваш отзыв. Ребенок может навести камеру на холодильник и узнать, что на обед. В конце концов у бутылки вина можно будет узнать винодельню, год и прочесть отзывы. Взаимодействие с дополненной реальностью позволит создать абсолютно новые методы взаимодействия в обществе. Система доступна в открытом бета-тесте уже сегодня.

Также на F8 представили разработки в области искусственного интеллекта и виртуальной реальности, второй полет самолета Aquila и работа из области фантастики – прямой нейрокомпьютерный интерфейс.