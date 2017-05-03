Microsoft Surface лучше, чем Macbook Air?

Новый ноутбук от Microsoft весит чуть больше пакета молока и обладает основными преимуществами MacBook Air от Apple

Диагональ сенсорного дисплея Microsoft (самого тонкого в мире) составляет 13, 5 дюйма. Батареи хватит на 14 часов, что на 2 часа больше, чем у Apple. Производительность и эффективность процессора выше, чем у i7. В корпус встроены специальные паровые камеры, которые охлаждают гаджет. Максимальная емкость SSD-накопителя составляет 1 терабайт. Внутренняя панель отделана искусственной замшей, как у Surface Pro 4. При всем при этом он весит всего 1, 25 килограмма.

Microsoft Surface работает на новой ОС Windows 10 S. По слухам изменить "браузер по умолчанию" и использовать привычный Chrome не получится. Целевая аудитория новой системы – школьники и студенты, то есть мы станем свидетелями откровенной борьбы с Chrome OS, которая обслуживает большую часть американского учебного сегмента.

Продажи ноутбука начнутся 15 июня. Базовая модель будет доступна в четырех цветах. Цены – от $999.