Казахстанская презентация новых смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+

6 мая в Ледовом дворце "Алматы Арена" состоялась казахстанская презентация флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+. Представители Samsung Electronics рассказали гостям об уникальных преимуществах новинок и продемонстрировали передовые функции смартфонов.

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ стали хитом еще до старта продаж. Успех подтверждается рекордными предварительными заказами по всему миру. Так, только в Южной Корее уже больше миллиона предзаказов. Казахстанская презентация смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ состоялась 6 мая. На мероприятии представители компании подробно рассказали о преимуществах новинок и продемонстрировали их передовые функции. В рамках мероприятия в Ледовом дворце "Алматы Арена" дали концерты Егор Крид, группа IOWA, Галымжан Молданазар и Ninety One.