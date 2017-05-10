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Жизнь / Наука и технологии

Казахстанская презентация новых смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+

Старт продаж

Казахстанская презентация новых смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+

6 мая в Ледовом дворце "Алматы Арена" состоялась казахстанская презентация флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+. Представители Samsung Electronics рассказали гостям об уникальных преимуществах новинок и продемонстрировали передовые функции смартфонов.

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ стали хитом еще до старта продаж. Успех подтверждается рекордными предварительными заказами по всему миру. Так, только в Южной Корее уже больше миллиона предзаказов. Казахстанская презентация смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ состоялась 6 мая. На мероприятии представители компании подробно рассказали о преимуществах новинок и продемонстрировали их передовые функции. В рамках мероприятия в Ледовом дворце "Алматы Арена" дали концерты Егор Крид, группа IOWA, Галымжан Молданазар и Ninety One.

Казахстанская презентация новых смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ (фото 1)

Казахстанская презентация новых смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ (фото 2)

Казахстанская презентация новых смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ (фото 3)

Казахстанская презентация новых смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ (фото 4)

Buro247.kz

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