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Казахстанский программист и ученый Александра Элбакян стала "Человеком года" по версии американского научного журнала Nature

Журнал Nature опубликовал список "Людей года", в который вошли исследователи и научные активисты со всего мира, среди которых оказалась программист из Алматы Александра Элбакян. В 2011 году, после окончания университета, девушка основала сайт Sci-Hub, на котором в открытый доступ выкладывают научные публикации. Обычно, это стоит денег, и чем выше рейтинг и цитируемость издания, тем выше цена за статью. Суммы достигают нескольких тысяч долларов, при этом публикации статей для ученых обязательны, это подтверждают их звания. С другой стороны, за доступ к материалам платят и пользователи.

В 2015 году научное издательство Elsevier подало в суд на Sci-Hub, но после решения о закрытии ресурс сменил домены и продолжил работу. The New York Times сравнивало Элбакян со Сноуденом. В этом году авторитетное общенаучное издание Nature назвало Александру "одной из самых влиятельных персон в мире науки". Кроме нее в список вошли создатель искусственного интеллекта Демис Хасабис, исследователь вируса Зика Селина Турчи, эмбриолог Джон Чанг, совершивший первое оплодотворение от трех родителей.