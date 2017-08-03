Как вопрос "что нового" спасет ваш бизнес?

В начале 90-х, когда Marks Spencer были на высоте и их продажи росли с бешеной скоростью, один из основателей Саймон Маркс частенько заглядывал во флагманский магазин и спрашивал своих сотрудников: «Что нового?». Если никто не мог дать удовлетворительный ответ или если мистер Маркс видел на вешалке что-то, что не отвечало сегодняшней атмосфере и постоянно меняющимся желаниям покупателей, он швырял эту вещь на пол и кричал: «Вы рушите мой бизнес!». Возможно, экстремально, но гуру прогнозирования трендов Мартин Рэймонд, из чьей книги я украла этот пример, считает, что это единственно важный для бизнеса вопрос: «Что нового?».

Новое нужно уметь видеть не только в своей сфере: как люди одеваются, чем делятся в социальных сетях, во что играют, какие продукты покупают, на чьи концерты ходят и кем вдохновляются. Замечать паттерны, чуять, откуда дует ветер, – непросто, но невероятно увлекательно. В процессе специалисты переходят от микро- к макротрендам: что происходит с экономикой, какие продукты будут выпущены через 10 лет и как это повлияет на покупателей, что станет с транспортом, как изменятся наши пищевые привычки с продовольственным кризисом? Zoom in, zoom out. Писатели фантасты Азимов, Брэдбери, братья Стругацкие – великие футурологи, которых мы читали взахлеб, потому что представлять себе будущее – интересно.

Сегодня футурологи сидят в офисах крупных компаний и помогают инженерам и дизайнерам создавать будущее. Профессор Франческо Зурло как-то сказал нам на лекции: «Обращаться к книгам и кино для вдохновения – важно, но не забывайте следить за тем, что говорят визионеры, например, Илон Маск или Стивен Хокинг. Следите за инновационными компаниями, тренируйте мозг искать предпосылки уже случившихся перемен. Чаще задавайте себе вопрос «А что если?».

То же самое советуют аниматоры Pixar. По их мнению, «а что если?» помогает рассказать историю, которая будет интересна людям. Предсказатели трендов используют этот вопрос для построения сценариев будущего. А что если компьютеры разовьют не только интеллект, но и свою «духовность»? Что если вода станет новым золотом? Нужно уметь формулировать такие вопросы, потому что инновационные идеи рождаются именно благодаря им. Кто-то решил спросить: что будет, если мы сможем получать ответы на вопросы от самых умных людей в мире? Так родилась Quora. Другого мечтателя занимал вопрос: что если время станет нашей валютой? Так получился Nimses. Вопрос, выходит, даже более важен, чем ответ. Получив правильно сформулированную задачу, специалисты анализируют текущую ситуацию, обрабатывают кучу информации, замечают тенденцию, затем делают «прыжок» в будущее и предсказывают, куда эта ситуация может привести. Мои любимые IDEO создали платформу, на которой задают важные вопросы с тем, чтобы в их решении могли принять участие все заинтересованные люди. «Как можно подготовить студентов к проблемам завтрашнего дня, переосмыслив высшее образование?» «Как повысить осведомленность детей о преимуществах свежих продуктов?». Нельзя недооценивать искусство задавать вопросы!

Эйнштейн сказал, что если бы у него был всего час на решение проблемы и на кону стояла жизнь, он бы потратил 55 минут на формулирование вопроса. А вот учили ли нас в постсоветской школе задавать правильные вопросы? Нет. Нас учили давать правильные ответы. Поэтому нам так некомфортно в состоянии неопределенности.

По сути, все, кому приходилось в школе зубрить теорию, а не понимать ее – выросли в "контрол-фриков". Нам сложно справляться с необычными задачами и адаптироваться к постоянным переменам. Западные специалисты воспевают состояние неопределенности. По их мнению, как только вы чувствуете, что не знаете ответа на вопрос и решения проблемы, это – тот самый момент, когда ваш ум наиболее восприимчив к новым идеям. Надо лишь чуть дольше побыть в этом состоянии и посмотреть на мир глазами незнающего.

Для одного воркшопа нам нужно было вообразить, как будут питаться молодые люди в 2025 году. Мы выбрали миллениала по имени Марк. Марку в 2025-м будет 25 лет. Сегодня он, 17-летний, ест на ходу. Марк привык к быстрой, но качественной вкусной еде. Какие привычки будут у него в будущем? С новыми технологиями он на "ты". Марк, скорее всего, будет фрилансером или запустит стартап. Он живет в интернете: учится, покупает, общается, играет, посещает виртуальные выставки. Его квартира меньше наших сегодняшних, в ней только все самое необходимое. Кухня Марка настолько компактна, что в ней можно разве что разогреть доставленную курьером еду или соорудить быстрый сэндвич в дорогу. После брейнсторма, анализа данных и разговоров с первокурсниками мы пришли к выводу, что для Марка пища не будет приоритетом. Ему столько нужно успеть в виртуальном мире, что утоление голода станет для него не больше чем физиологической потребностью, которую нужно быстро удовлетворить и вернуться к компьютеру или очкам Oculus VR. Если мы, решая, как провести вечер с друзьями, выбираем поход в новый ресторан, наш Марк будет, скорее, ценить новый опыт, а не вкус блюд. Что должны сделать рестораны, бары, кафе, чтобы привлечь внимание таких ребят, как Марк?

Нам повезло жить во время стремительных перемен. Сегодня ценнее знать все понемногу, чем что-то одно глубоко. Сегодня можно сколотить состояние, создав приложение с фильтром, накладывающим собачьи уши на лицо человека. Сегодня будущее наступает, едва его успели предсказать. Это увлекательное время, которое, впрочем, рождает беспрецедентное ощущение неопределенности. Слишком быстро все меняется, слишком короткий цикл жизни любых продуктов. В настоящее время мы серьезно пришли к необходимости преподавать в школах футурологию наравне со всемирной историей. Тогда новое поколение сможет вовремя найти решение обрушившихся на него глобальных проблем – изменение климата, нехватка ресурсов и компьютеры, которые отберут у нас даже творческую работу. Попробуйте взглянуть на мир глазами новичка. Избавьтесь от автоматизма и предубеждений. Заново изучайте привычные вам вещи. Заходя в знакомое помещение, выходя на улицу, по которой вы ходили тысячи раз, представьте, что вы – ребенок или иностранец. Анализируйте, почему некоторые предсказания футуристов сбылись. Что привело к этому? Со временем вы начнете смотреть на мир с неиссякаемым любопытством и поймете, сколько важных деталей пропускает человеческий мозг, сколько неожиданного можно увидеть в обыденном, сколько забавных совпадений окружают нас. Даже если вы не владеете никаким бизнесом, всегда задавайте себе и окружающим вопрос «что нового?».