Сенсор китайского смартфона Changhong H2 способен считывать молекулярное строение предметов. Таким образом, смартфон способен отличать состав пищи, ее вкусовые и энергетические ценности, уровень алкоголя в напитках, а также качество и подлинность медицинских лекарств. Каждый смартфон H2 оснащен молекулярной технологией Scio от Consumer Physics и Analod Devices, которая годами использовалась в нефтяной и химической промышленности. В прошлом году инженеры сумели уменьшить размеры сенсора – для мобильных устройств.
Changhong H2 существует на платформе Android и поступит в продажу в Китае в июне. Запуск новинки в США и других странах произойдет позже. Стоимость смартфона составит $432.