На молекулярном уровне

Китайская технологическая компания Changhong изобрела смартфон, который способен сканировать объекты на молекулярном уровне

Сенсор китайского смартфона Changhong H2 способен считывать молекулярное строение предметов. Таким образом, смартфон способен отличать состав пищи, ее вкусовые и энергетические ценности, уровень алкоголя в напитках, а также качество и подлинность медицинских лекарств. Каждый смартфон H2 оснащен молекулярной технологией Scio от Consumer Physics и Analod Devices, которая годами использовалась в нефтяной и химической промышленности. В прошлом году инженеры сумели уменьшить размеры сенсора – для мобильных устройств.

Changhong H2 существует на платформе Android и поступит в продажу в Китае в июне. Запуск новинки в США и других странах произойдет позже. Стоимость смартфона составит $432.